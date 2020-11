La Iglesia Católica mira con preocupación que las personas siguen peregrinando hasta la Basílica de Caacupé a pesar de la recomendación de no acudir por la pandemia, y además porque no hay acompañamiento del Ministerio Público y de la Niñez a los trabajos de control de la Policía Nacional.

El padre Cristian Medina, vicario colaborador del Santuario de la Virgen, dijo en entrevista con radio Ñanduti que durante el fin de semana nadie de vuelta respetó la recomendación sanitaria y se vio a familias completas peregrinando a la Villa Serrana. Agregó que por experiencia de años anteriores estaban conscientes de que iba a pasar esto y por ello plantearon una serie de medidas a las autoridades.

El religioso sostuvo que ayer se reunieron con la Policía Nacional para que implementen controles más rigurosos, pero insistió que falta el acompañamiento el Ministerio Público y de la Niñez y Adolescencia. “Así como nos prometieron en las reuniones, que también hagan acto de presencia”, pidió.

Sin embargo, Medina aclaró que no está de acuerdo en una fase cero porque a su parecer no corresponde una medida tan extrema.

Reconoció la necesidad de querer visitar Caacupé, pero apeló nuevamente a la conciencia ciudadana para que no acudan hasta la Basílica durante las festividades y así evitar que se produzcan aglomeraciones. “Se le dice bien a la gente que habrá controles, pero pareciera que toman a broma porque no se presenta con seriedad o no se le da la importancia que se merece. No queremos que alguien se enferme, no encuentre una cama de terapia y se muera. Si seguimos así, el contagio será inevitable”, dijo.