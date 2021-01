Guillermo Duarte Cacavelos, abogado del político liberal, indicó a radio 780 AM que sugirió a su cliente aceptar las medidas alternativas en el caso de las facturas falsificadas y litigar para demostrar que la imputación era un absurdo, pero este prefirió seguir el consejo de sus asesores políticos.

“Yo le dije que nos van a imponer medidas y vamos a litigar y vamos a demostrar de que esto es un absurdo, pero el problema es que yo soy su asesor jurídico, pero él tiene asesores políticos y estos le dijeron que políticamente lo único que necesitaban (sus adversarios) era una imputación para denigrar su imagen en el momento que era candidato”, comentó.

Respecto el caso facturas, el letrado manifestó que su cliente fue imputado injustamente, al argumentar que Alegre fue candidato y por ello no podía ser administrador de la campaña. “Lo único que era Efraín Alegre además de candidato, era el presidente del PLRA y como presidente del PLRA lo que hizo fue remitir las rendiciones de cuenta de los administradores de campaña al TSJE y las facturas de este caso corresponden a Alto Paraná”, detalló.

También el abogado comentó que las facturas son documentos privados y no así públicos, por lo que no debe ser procesado el líder liberal. “Si bien es cierto que no provienen de esas estaciones y por lo tanto son documentos no auténticos, se utilizaron para justificar gastos en la campaña de la alianza Ganar”, agregó.

El líder del liberalismo, Efraín Alegre, preso número 171, pasó su primera noche en la Agrupación Especializada tras la decisión judicial de remitirlo a prisión por haber incumplido con las medidas alternativas impuestas en una causa por falsificación de firmas. A tempranas horas de este viernes, recibió la visita de Fernando Lugo y Olímpio Rojas.