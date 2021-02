El anterior presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), Carlos Pereira, explica que los fondos depositados por Darío Messer a la entidad a su cargo fueron remitidos desde prestigiosos bancos del exterior, como por ejemplo, el Hapoalim Bank (mayor banco de Israel), bancos de Luxemburgo desde donde se giraron dinero vía Citibank de Nueva York al BNF. Están entidades están sujetas a rigurosas normas, incluso regidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Dijo que los bancos no pueden actuar como policías y lamentó que en nuestro país la tenencia de dinero se asimila casi como un delito y que ello crea un desconcierto en la gente que ya no tiene garantía ni seguridad de hacer transacciones en el sistema formal por lo que busca hacer transacciones informalmente.

Por Jorge Torres Romero



Pereira, quien es actual ministro de Urbanismo, sale al paso de un informe de la Superintendencia de Bancos (SIB), divulgado por algunos medios de prensa que hace relación al movimiento de dinero realizado por Darío Messer a través del BNF. Supuestamente, la entidad bancaria no habría activado todos los sistemas de control sobre el origen de los fondos remitidos. Sin embargo, el extitular del BNF asegura que la plata que Messer pasó por rigurosos sistemas de control y por todos los filtros del primer banco de Israel, luego al Banco de los Estados Unidos y finalmente llegó al país. Se ratificó en que, los fondos pasaron por tres diligencias debidas anteriores con relación al origen de los fondos y pese a ello, en su administración volvieron a aplicar toda la trazabilidad correspondiente.

Sobre este sumario administrativo de la Superintendencia de Bancos (SIB) al Banco Nacional de Fomento (BNF) ¿Qué fue lo que pasó, se saltaron algunos controles en el caso Messer? ¿Qué explicación se da en relación al informe dado a conocer recién ahora?

- Primero que yo no conozco oficialmente el contenido del sumario. Cuando me llamaron a hacer una entrevista, expliqué tal cual se había obrado. La propia Superintendencia de Bancos admitió que el sujeto obligado, en este caso la entidad bancaria, ha efectuado numerosos esfuerzos importantes que se pueden ver y están plasmadas en todas y cada una de las diligencias detalladas, no solamente en carácter de cumplimiento de las normas, sino como un minucioso sistema de prevención para mitigar el riesgo. Todos esos fondos que han venido del exterior (Caso Darío Messer), de bancos de primera línea y que han remesado al país, contaban con los cumplimientos expresamente señalados en la normativa que regía en ese momento, que es la Resolución 649. Y esos recursos ya habían pasado por rigurosos filtros y por mecanismos de diligencia debida con respecto al origen de los mismos. Esos criterios han sido aplicados como el de la política “Conozca a su cliente”, que son los principios aplicados por todos los bancos que estaban dentro del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Y estos bancos sí eran componentes de ello. Y en ese momento, con esa resolución vigente, la 349 de Seprelad, taxativamente en su artículo 21, numeral 7.2, dice que cuando los fondos provienen de entidades financieras internacionales, debe entenderse que dichas Instituciones ya han aplicado el principio de “Conozca a su cliente”. Aun así, nosotros hemos aplicado con mayor rigurosidad el procedimiento de diligencia debida ampliada. Significa que le hemos consultado otra vez al banco de donde provenían los recursos, a ver si de qué banco han provenido y si de ese banco también se han realizado las diligencias correspondientes. De manera que nosotros, no solamente hemos hecho lo que teníamos que hacer, sino que hemos hecho incluso más de lo que nos correspondía por obligación y en todo momento.

¿Se pasó por alto algún tipo de control?

- El Banco ha presentado todos los recaudos de las inspecciones sucesivas que hemos tenido, por lo menos hasta la fecha que yo estuve. Se ha presentado toda la documentación solicitada. Incluso nos hemos reunido con todo el directorio, con todo el equipo de inspección, en donde ellos nos manifestaban exactamente que hemos dado cumplimiento a todos los procedimientos de rigor y que íbamos a estar siendo solicitados seguramente, si es que faltaba alguna documentación. Nosotros hemos no solamente acompañado todos los procesos, sino que hemos iniciado con todos nuestros reportes y con todos nuestros informes presentados, sin siquiera ser requeridos en el momento en que nosotros hemos tenido las señales de inconsistencia mencionados en cada uno de los reportes que se hicieron.

¿Desde el BNF se emitieron alertas o se dieron a conocer reportes de operaciones sospechosas?

- Sí, por supuesto. Se hicieron todos los controles de rigor y todos los seguimientos con diligencia debida y no solamente cuando se recibían los recursos, sino que cuando empezaba a existir alguna inconsistencia entre los perfiles establecidos en cada una de las empresas objeto de análisis y el movimiento que tenían dentro del sistema.

¿Esos reportes fueron remitidos a la Seprelad?

- Asimismo, es el organismo en donde nosotros tenemos que dirigir el reporte. Por una cuestión normativa. El Banco Central tiene otro alcance, tiene otro tipo de enfoque de riesgo. No te olvides que la Superintendencia es Independiente de la Seprelad y los reportes están en este caso dirigidos a esta última.

¿Y cómo entra acá la Superintendencia de Bancos? ¿Eso es normal o hay algo puntual por lo cual ahora deciden abrir este sumario?

- Hasta donde pude leer y lo que estuve mirando en los medios, pareciera que lo que ellos cuestionan es el contenido y el análisis dentro del propio reporte. De manera que en mi opinión como profesional y especialista no se podría cuestionar un ROS, porque el reporte es una expresión de deber de colaboración con la autoridad supervisora, porque se entiende que un reporte sin la cooperación de terceros, la autoridad de control, no puede luchar de manera eficaz contra un delito.

¿Por qué se emitió un ROS, siendo que los fondos llegaron de bancos controlados incluso por el Gafi y pasan rigurosos controles?

- La obligación de la entidad como sujeto obligado a reportar una Operación que considera inusual o sospechosa y cumplido ese deber la institución ya no tiene por qué tener ningún tipo de represalia, al contrario, lo que hace es esperar qué dice la Unidad de Inteligencia Financiera. La entidad reporta y aguarda una retroalimentación de información, a ver si la unidad de inteligencia encuentra mérito o para elevar a una instancia superior, que sería ya el Ministerio Público para iniciar una investigación de rigor. En cualquier país del mundo, por lo menos donde yo estudié y me formé con todos los especialistas norteamericanos, ahí recién la entidad financiera podría recibir instrucciones de ver cómo hacer una estrategia para avanzar en una investigación. Y acá aparentemente se le utiliza a la entidad bancaria o se pretende utilizarla, desde un punto de vista que yo no comparto, casi como una suerte de Policía, donde se le exige una serie de investigaciones que en mi opinión no corresponde, analizando a quienes pudieran tener vínculos con una empresa física o una persona jurídica y va mucho más allá de lo que realmente corresponde a una entidad.

¿Cómo se opera en este sentido en los países del primer mundo?

- Si nosotros vamos a ver cómo funcionan los países del primer mundo, ahí uno puede ver la trazabilidad y la facilidad con que se opera. El tránsito ya es todo digital. Hoy acá prácticamente la tenencia de dinero se asimila casi a un delito, entonces, lo que crea esto, es un desconcierto donde la gente ya no tiene garantía ni seguridad de hacer transacciones en el sistema formal y entonces, lo que hace es buscar hacer transacciones informalmente. A mí me preocupa muchísimo esta situación. Me preocupa de que algo que tiene que ser absolutamente guardado dentro del secreto bancario, que está en la Ley de Bancos, se esté divulgando como si fuera como algo tan fácil de intuir y discutir. Esto no era una cuestión simple. Esto tiene un riesgo en cuanto a la reputación muy alto a nivel país, a nivel internacional y yo creo que deberíamos ser mucho más responsables en las informaciones, en los análisis que uno hace, sobre todo, cuando se trata de algo tan sensible dentro de un sistema financiero.

Estos fondos atribuidos al señor Messer y que fueron remitidos al BNF. ¿Es verdad que salieron de un prestigioso banco de Luxemburgo, luego pasó por el CityBank de Nueva York y finalmente llegó al BNF? ¿Se puede presuponer que es plata limpia, considerando los controles por previos que tuvo que haber pasado?

- Es así mismo. Y por eso es que la resolución que regía en ese momento expresamente señala que ya se cumplió la norma, que dichos recursos ya habían pasado por rigurosos sistemas de control y por todos los filtros del primer banco de Israel, luego al Banco de los Estados Unidos y finalmente llega al país. O sea que pasó por tres diligencias debidas anterior con relación al origen de los fondos. Ahí ya se tienen taxativamente cumplidas lo que en ese momento regía la resolución 349/13 de la Seprelad que en su artículo 21 establece claramente que se refiere cuando los fondos provienen de entidades financieras internacionales. Se entiende que dichas instituciones ya aplicaron el principio de “Conozca a su cliente” y aun así nosotros volvimos a solicitar la trazabilidad de dónde vino y al segundo banco también se le ha solicitado cuál ha sido el primer origen. Y eso se hace porque todas las documentaciones, los corresponsales del exterior, que contienen todos los documentos, incluyendo su política de cumplimiento. Si hubiera habido alguna irregularidad en materia de transferencias, remitidas o recibidas, ya se hubieran bloqueado esos fondos en el exterior. Y ellos hubieran suspendido automáticamente ya la relación comercial o transaccional entre ellos, de manera que todos los procesos han sido cumplidos conforme establecen las normas internacionales. Y por lo que respecta a nuestras normas locales y en todo lo que se refiere a los principios de debida diligencia y los criterio mínimos de prudencia, se han establecido absolutamente todos y se han cumplido todos los procedimientos que están plasmados en los manuales, que también reconocen los organismos de control que existieron siempre y que se han ido fortaleciendo a lo largo del tiempo en que nosotros hemos actuado.

¿Esos US$ 33 millones que metió Messer al BNF, los trajo en un maletín o como metió? ¿Usted dice que pasaron por varios bancos internacionales que tienen rigurosos controles?

- Categórico. Imaginate si queremos traer US$ 1500 millones para la inversión extranjera que dicho sea de paso, es un índice que a mí me preocupa mucho. Nosotros hoy tenemos muchas restricciones. Hay una resolución que por mil dólares prácticamente uno tiene que hacer toda una declaración y a mí me ha tocado desde mi anterior cargo que recibía inversionistas y me decían que no podían abrir cuentas en Paraguay porque no eran residentes, no tenían arraigo o no tenían antigüedad, por supuesto, eran extranjeros. Entonces, cómo nosotros podríamos abrir la posibilidad de que Inversionistas vengan a traer sus capitales y generen empleo. Si tenemos muchas restricciones y si no vemos como un mundo global todas las interconexiones que deberíamos de tener conforme a los criterios y al ordenamiento que también rigen en todos los países del mundo que componen el GAFI en materia de normas y estándares que absolutamente toda la unidad de inteligencia financiera maneja los mismos criterios.

O sea, Messer realizó esos millonarios depósitos al BNF ¿Todos esos fondos pasaron por los controles internacionales previos exigidos a bancos del exterior?

- En los países más avanzados, se recomienda y no se obliga a la institución que reporta terminar la relación comercial con clientes por el solo hecho de haber realizado una operación calificada como inusual. Al contrario, se estimula la permanencia de esa relación en beneficio de la entidad investigativa de la autoridad. Una instancia fiscal o a una instancia de investigación de fiscalía. El ROS no debe ser entendido como una denuncia. En primer lugar, el ROS debe ser institucional y no es personal. Por eso lo que se reporta es la operación no a la persona. Otro error de concepto es, en el ámbito de la investigación, la tarea de la Policía, no el de una entidad bancaria, lo que se reporta, como bien dice su nombre, reporte de operación sospechosa, se reporta la operación.