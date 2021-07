La Cámara de Diputados no incluyó en el orden del día de este miércoles el proyecto que declara feriado nacional el próximo 19 de julio. El planteamiento debe ser estudiado en ambas instancias legislativas.

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley que establece el día lunes 19 de julio de 2021 como feriado nacional, con el objetivo de avanzar en el plan nacional de vacunación contra el Covid-19.

Este miércoles la Cámara Baja sesiona de forma ordinaria, pero en entre los 13 puntos del orden del día no figura este pedido. No obstante, no se descarta que puedan estudiarlo sobre tablas o que convoquen a una extraordinaria para su tratamiento exclusivo.

La Cámara de Senadores sesiona mañana jueves y dependerá de que en Diputados estudien el proyecto para poder incluirlo.

Esta semana se acabarán las 500.000 dosis de Pfizer que forman parte de la donación de los Estados Unidos. Las 500.000 restantes ya están guardadas para la segunda aplicación.

El plan de inmunización proseguirá la siguiente semana con las 100.000 vacunas Sputnik del componente 1 que arribaron el lunes más el lote de Pfizer que arribaría este viernes.