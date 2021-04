Fernando Saguier, ministro interino del MITIC, explicó que a raíz de las declaraciones de autoridades sanitarias, se creó una confusión, por lo que aclaró que el software diseñado para el agendamiento de personas al esquema de vacunación contra el COVID-19, ya se encuentra terminado y disponible para su uso.

Apuntó que su puesta en operatividad depende de una decisión del Ministerio de Salud.

“El software está, eso lastimosamente se instaló (que no está listo). El software sí está y está listo para empezar a operar esta semana, no está operativo, pero eso no quiere decir que no esté listo para entrar en operación, esa es la diferencia”, expresó Saguier en comunicación con 1000 AM.

Sobre ese punto, el subsecretario de Estado especificó que Salud Pública no habilitó aún el uso de la plataforma debido a que no se encuentra abierto el llamado a la vacunación para la población en general a partir de cierta edad y que todavía están realizando inmunizaciones para el personal de blanco.

El dispositivo a implementarse para el agendamiento en el plan de vacunación del Gobierno Nacional, es el mismo que venía utilizándose para el registro del personal de salud, pero con algunos ajustes que se hicieron a fin de evitar que se presente un eventual colapso en el sistema, afirmó.

“Ahí es donde el MITIC tuvo participación, ya que la preocupación es que el registro masivo genere un colapso en el sistema tal y como pasó en otros países. Ese fue el punto abordado por la institución y en tiempo récord se ha hecho y cuando se implemente no debería colapsar”, puntualizó.

Cabe mencionar que Lida Sosa, la viceministra de Salud, en entrevista con Telefuturo confirmó que no tenían listo el software de la inscripción para las vacunaciones en la población.

Argumentó que era urgente iniciar la inmunización y que arrancaron directamente en los hogares con los mayores de 80 años, porque solamente allí disponen de registro, así como los datos de las Unidades de Salud Familiar que cuentan con un censo en sus respectivas zonas