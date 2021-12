El pecado de Ramírez, quien hasta hace poco era uno de los “niños mimados” de ABC Color, fue haber cambiado de movimiento interno del Partido Colorado y no apoyar la prematura candidatura presidencial del vicepresidente en ejercicio Hugo Velázquez.

El número dos del Poder Ejecutivo cuenta con el apoyo del diario del grupo Zuccolillo, al punto que utilizaba durante sus viajes proselitistas al interior del país, la avioneta perteneciente al grupo empresarial AZ, e incluso se mencionó a la directora de ABC, Natalia Zuccolillo, como posible pareja presidencial de Velázquez de cara al 2023.

La última publicación del medio de la calle Yegros es una “investigación calendario”, o un recuento de fechas de supuestos hechos. Este trabajo firmado por dos periodistas del medio de los Zuccolillo, Juan Jara y el procesado por difamación y calumnia, entre otros antecedentes, Juan Carlos Lezcano, es parte de un ataque dirigido contra el “Tigre” Ramírez, casualmente desde que este renunció al movimiento Colorado Añetete para sumarse al proyecto de Honor Colorado. Ramírez no es el único blanco de los ataques, pues no existen referentes del movimiento Honor Colorado que no sean mencionados por ABC, lo que evidencia, a juzgar por los comentarios que realizan los usuarios de redes sociales, que el medio de Zuccolillo es el encargado de realizar el “trabajo sucio” para Velázquez.