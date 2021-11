Bajo el lema de este 2021: “Acceso a la atención de la Diabetes: si no es ahora, ¿cuándo?”, este domingo 14 de noviembre se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce suficiente insulina o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce.

El Prof. Dr. Elvio Bueno, de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas, explicó que a nivel país la diabetes representa un problema para la salud pública, con una prevalencia del 9%, es decir, 9 de cada 100 personas tiene diabetes en el Paraguay, en gran medida a consecuencia de la obesidad.

“La obesidad es el disparador más importante que tiene el problema de la diabetes tipo 2, que es la causa más frecuente de diabetes en el Paraguay, un 25% de la población tiene obesidad y más del 55% tiene entre sobrepeso y obesidad, que conllevan a un desarrollo importante de la frecuencia de la diabetes en nuestro país”.

El especialista señaló que la enfermedad puede actuar de manera silenciosa por muchos años, en la que la persona puede presentar niveles altos de glucosa dañando los tejidos incluso, sin manifestar ningún tipo de síntoma. Hasta alcanzar niveles de glucosa tan elevados que el paciente empieza a orinar mucho, tomar mucha agua y perder peso considerablemente. Síntomas que aparecen en una etapa relativamente tardía y cuando ocurre, probablemente el paciente lleve dos o tres años con glicemia compatible con el diagnóstico de diabetes.

“Muchos pacientes a los que hoy se les hace un diagnóstico de diabetes ya tienen alguna complicación de la retina, es importante la prevención en el sentido de identificar a las personas que tienen ciertos riesgos, pacientes que tienen padres o madres con diabetes, pacientes con sobrepeso u obesidad, mujeres con antecedentes de diabetes gestacional o síndrome de ovario poliquístico, personas hipertensas o cuyos resultados laboratoriales indican continuamente triglicéridos altos, tienen serio riesgo a desarrollar diabetes. Estos pacientes deberían chequearse y consultar con frecuencia para ver si no aparece el problema y tratar esos factores de riesgo”.

Agregó que la mejor manera de prevenir la diabetes tipo 2 es la reducción de peso. “Si una persona con sobrepeso tiene un descenso de 5% a 10% del peso corporal, puede llegar a retrasar la aparición de la diabetes de 3 a 5 años aproximadamente”.

Advirtió además que no existe ningún síntoma precoz, generalmente cuando aparecen los síntomas ya es tarde y la enfermedad lleva instalada probablemente 3 años. Lo ideal sería que cada persona evalúe su propio riesgo, es decir, una persona sedentaria, con obesidad, hipertensión arterial, antecedentes familiares de diabetes, si es mujer con antecedentes de diabetes gestacional o tiene síndrome de ovario poliquístico, debe acudir a consulta con un clínico general para un chequeo de rastreo de diabetes. “Aunque no tengan en ese momento glicemia compatible ya con pre diabetes ni diabetes, es importante que esos factores sean corregidos a los niveles de normalidad para evitar que desarrolle la enfermedad”, recalcó el endocrinólogo.

La diabetes genera numerosas complicaciones relacionadas con la lesión de pequeños y grandes vasos a nivel de todo el organismo, produce lesiones en la retina, en los riñones, lesiones cardiovasculares, la mayor cantidad de pacientes con diabetes fallecen por problemas coronarios, infartos de miocardios, insuficiencia cardiaca, accidentes cerebrales y pie diabético.

El pie diabético es el resultado de la combinación de todas las complicaciones vasculares y neurológicas que tiene el paciente con diabetes, sostuvo. “Tiene déficit en la sensibilidad de la piel por alteraciones en el sistema nervioso periférico, entonces no siente las lesiones, hace úlceras en la planta del pie que se infecta y termina en amputación. Los pacientes con mal control de diabetes al principio de la enfermedad tienen un déficit de circulación arterial a nivel de los miembros inferiores. El pie diabético es una mezcla de todas las complicaciones”.

Por ello la prevención cumple un valor preponderante no solo en el paciente que no tiene diabetes, sino también en aquel paciente diagnosticado y en tratamiento que trata de mantener a raya los parámetros laboratoriales, pudiendo evitar así las complicaciones. “Y eso se logra con una buena dieta, tomar la medicación y hacer actividad física de manera regular y controlada, es un paciente que puede no tener ninguna complicación sin importar la edad, si hay oportunidad para la prevención en cada nivel de progresión. Una persona con pie diabético que tuvo una úlcera hay que curar y tratar de evitar la amputación, si no se pudo evitar la amputación esa persona tiene que tener un tratamiento ortopédico porque una amputación genera el riesgo de otra, porque hace que pise de manera inadecuada y genere callos en otros lugares y lesiones en otros miembros sanos. Para cada nivel de progresión y desarrollo del problema definitivamente existe una posibilidad de prevención y sobre eso hay que trabajar en el manejo de la diabetes, para evitar que se pase al siguiente estadio, tanto en el estilo de vida como tratamiento farmacológico”, recalcó.

Tipos de Diabetes

La diabetes se clasifica mundialmente en diabetes tipo 1, tipo 2 y la diabetes gestacional.

La diabetes gestacional corresponde a una hiperglicemia o azúcar alta en la sangre que es detectada por primera vez durante el embarazo.

La diabetes tipo 2 es las más prevalente, pues es una enfermedad causada por alteraciones de varios genes en el organismo, pero que está fuertemente influida por hábitos alimentarios, sedentarismo y la generación de la obesidad, sobre una base genética se instalan hábitos alimentarios inadecuados y deficiencia en la actividad física, sobre eso se impone el sobrepeso y la obesidad que genera la situación adecuada para el desarrollo de la diabetes, pues no se produce de manera adecuada la grasa temporal y el páncreas, que es donde normalmente se produce.

La diabetes tipo 1 representa aproximadamente el 5% de todas las personas que tienen diabetes y una enfermedad autoinmune. En el caso de la diabetes tipo 1 existen unos anticuerpos, las personas que tienen una enfermedad autoinmune tienen una base genética con defectos moleculares a nivel del sistema del reconocimiento de sistema inmune, que es lo que genera esa formación de anticuerpos anormales. En la diabetes tipo 1 se generan esos anticuerpos que se depositan en el tejido pancreático, productores de insulina y destruyen eso, al destruirla, el páncreas deja de producir insulina y hace que estos pacientes requieran de tratamiento de reemplazo con insulina, ya que no pueden pasar por antidiabéticos orales u otros tratamientos indicados para los diabéticos tipo 2.

“El origen del problema es una destrucción del tejido que produce la insulina, entonces no tienen la insulina suficiente para metabolizar los carbohidratos ingeridos y necesitan para poder vivir el uso de la insulina. Por eso su descubrimiento hace 100 años representó la vida, ya que antes de ese descubrimiento tener diabetes tipo 1 representaba una sentencia de muerte a mediano o corto plazo. Con ese descubrimiento se pudo hacer la terapia de reemplazo hormonal, porque en la diabetes tipo 1, la insulina es una terapia de reemplazo, lo que hace es reemplazar algo que tu cuerpo no puede producir”, concluyó el Dr. Bueno.

El Departamento de Endocrinología y Metabolismo del Hospital de Clínicas, en conjunto con la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo, invitan para el lunes 15 de noviembre, de 7:30 a 12 hs. a la Jornada de detección, control, prevención y concienciación por el “Día Mundial de la Diabetes”, planta baja del Hospital de Clínicas, bloque de internados.

*El Día Mundial de la Diabetes fue creado en 1991 por la Organización Mundial de la Salud y la Federación Internacional de la Diabetes, en respuesta al aumento de la preocupación por la creciente amenaza para la salud que representa esta enfermedad. Se celebra cada 14 de noviembre, aniversario del nacimiento de Sir Frederick Banting, quien descubrió la insulina junto con Charles Best en 1922.

Según las Naciones Unidas, este día representa la mayor campaña de sensibilización sobre diabetes del mundo, alcanzando una audiencia global de más de mil millones de personas en 165 países. La campaña llama la atención hacia problemas de máxima importancia para el mundo de la diabetes y mantiene esta afección bajo el punto de mira público y político.