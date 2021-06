La próxima semana podría habilitarse el registro de las personas que tienen entre 18 y 59 años con enfermedades de base para recibir las dosis anticovid. Como es de esperarse, no faltarán aquellos que deseen saltarse las fases, como ocurrió recientemente en Bolivia, donde tres jóvenes de entre 18 y 23 años intentaron beneficiarse con la vacuna presentando certificados médicos falsos que indicaban que sufrían de hipertensión arterial, pero fueron pillados.

Para evitar replicar dicha conducta, algunos médicos paraguayos, como el caso de los doctores Esteban Encina, Aníbal Rosa y Miguel Ángel Velázquez Blanco, más conocido como “Dr. Mime”, ya avisaron a sus conocidos y seguidores en las redes sociales que no estarán dando certificados falsos que justifiquen que supuestamente tienen enfermedad de base solo para que puedan vacunarse contra el Covid-19.

A su vez la doctora Yolanda González, directora del Hospital Nacional de Itauguá, expresó su deseo de que todos sus colegas no se presten a dar falsos certificados de vulnerabilidad.

Espero que todos los colegas no se presten a dar falsos certificados de vulnerabilidad — Yolanda González Barrios (@yogonzal) June 3, 2021

AVISO BIEN YA:



NO VOY A DAR NINGUN CERTIFICADO FALSO DE VULNERABILIDAD PARA ACCEDER A LAS VACUNAS.



No se gasten al menos conmigo. Bien avisados ya quedan porque comenzaron ya a mandar mensajes. — Doctor Mime (@DoctorMime) June 3, 2021

El Dr. Carlos Morínigo, neumólogo y exministro de Salud, es otro de los médicos que comenzó a recibir pedidos de certificados. “Ayer me llama una paciente desesperada porque no conseguía turno en IPS y necesitaba consultar para conseguir su certificado médico porque es asmática. Me pregunta si yo no hacía consultorio privado para ir junto a mí y ahí ya comienza el tema. Esta situación se presta para muchas situaciones. Probablemente muchos de los doctores nos quedaremos sin amigos”, contó.

“Ahora nos vamos a encontrar con el problema de que la gente se va a agolpar en los consultorios en busca del certificado de comorbilidad. Va a ser una sobrecarga enorme para los médicos. Va a ser ‘doctor necesito certificado porque soy alérgico’ y ahí comienza el problema. Va a ser todo un tema”, agregó en entrevista con el canal Gen y radio Universo.

Morínigo adelantó que, según las indicaciones recibidas de parte de las autoridades sanitarias, la persona con enfermedad de base se agendará en la plataforma y deberá colocar su comorbilidad, tal como insuficiencia cardiaca, asma, alergia, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal crónica, etc. Luego cuando vaya al vacunatorio deberá presentar su certificado médico que avale su situación de riesgo.

Por otra parte, el entrevistado dijo que hay que tomar ya una determinación firme y empezar a vacunar a la población activa porque el Covid no discrimina y ahora ya hay pacientes jóvenes enfermando y falleciendo. “Estamos perdiendo un tiempo valioso y debemos recuperar a como dé lugar, no podemos perder más tiempo”, subrayó.