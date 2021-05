En entrevista con la 780 AM, Fany Sosa comentó que su pesadilla arrancó el domingo cuando volvió a España tras realizar un viaje a nuestro país.

Al momento de tener que retirar sus maletas de la cinta transportadora, se percató que una de ellas no había sido incluida, por lo que tuvo que ir hasta la aerolínea para hacer su reclamo.

En este caso, la mujer tenía tres maletas, una con 14 kilos de peso y la otra con 12 kilos, mientras que la tercera era una maleta de mano que traía consigo durante el vuelo.

“Le dije que mi maleta no llegó y ella me dijo que sí llegó, que en la computadora salía que las dos maletas habían llegado”, mencionó a la emisora radial.

Posteriormente, encontraron la maleta que faltaba pero su peso no coincidía ya que era mucho mayor al que ella había declarado, por lo que pidió ayuda a uno de los oficiales del aeropuerto para hacer la revisión del equipaje.

Tras hacerse la verificación, se percató que todas sus ropas habían desaparecido y que en su lugar había colocado dos mochilas, las cuales finalmente contenían los panes de cocaína.

Los uniformados pidieron a la mujer que los acompañe hasta la comisaría para ver qué había ocurrido. Minutos después de analizar la cuestión, decidieron dejarla en calidad de detenida tras el hallazgo de la droga.

“Cuando me dijeron que estaba detenida me preguntaron si quería pedir un abogado de oficio y les dije que sí, luego me hicieron firmar unos papeles y me metieron en el calabozo en el mismo aeropuerto”, refirió a Primero de Marzo. Luego de unos días, decretaron su prisión preventiva, trasladándola a un centro de reclusión para mujeres.

“Fue horrible, lo peor que le puede pasar a alguien, más porque yo no entendía lo que pasaba. Me agarró una especie de ansiedad”, manifestó.

Luego de hacerse una investigación en nuestro país, se confirmó que funcionarios de la DINAC apostados en el aeropuerto Silvio Pettirossi fueron los que “plantaron” la droga en su maleta. Luego de que la Fiscalía haya informado sobre esta situación a las autoridades españolas, se pudo lograr la liberación de Fany Sosa ayer en horas de la tarde.

La compatriota mencionó que vive hace 14 años en España y se desempeña como trabajadora de hogar. Asimismo, dijo que suele venir a Paraguay cada tres a cuatro años para visitar a sus familiares.