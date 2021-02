El plan nacional de vacunación en nuestro país no incluye ningún tipo de sanción legal para las personas que se adelanten en sus grupos. No obstante, la instrucción en el Ministerio de Salud es que si algún funcionario comete esta irregularidad, será rajado de la institución.

Un verdadero escándalo sacude a Perú, luego de revelarse que 487 personas se vacunaron “extraoficialmente”, entre ellas altos cargos y servidores públicos, que “aprovecharon su posición para ser inmunizadas con las vacunas de Sinopharm”.

Entre las personas que recibieron la inoculación sin que les correspondiera se encuentran la exministra de Salud Pilar Mazzetti, que hace unos días negó haberla recibido, y la de Relaciones Exteriores Elizabeth Astete, que renunció ayer al cargo tras admitir que se había vacunado.

Otro de los involucrados fue el ex presidente Martín Vizcarra, quien recibió la vacuna en octubre, semanas antes de que fuera destituido por el Congreso en un juicio político relámpago, mientras que Mazzetti y Astete se inmunizaron en enero.

En el plano local, el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud, manifestó al programa Tempranísimo, 970 AM y canal Gen, que el registro de vacunas es nominal y tiene todo para ser trasparente, con el nombre de la persona, dónde, cuándo y cuántas dosis recibió. Aseguró que todo estará documentado para las denuncias correspondientes y agregó que las autoridades sanitarias dieron la orden de que cuando se detecte ese tipo de irregularidades, el responsable sea expulsado del Ministerio de Salud.

Semanas atrás, el doctor Julio Borba, viceministro de Atención Integral, prometió que se va a evitar que grupos que no están en el rango de los prioritarios reciban primero las vacunas que llegarán a Paraguay. No obstante, la doctora Viviana de Egea, directora de Enfermedades Transmisibles del Ministerio de Salud, reconoció en ese entonces que no se establecen sanciones al ocurrir estas avivadas.

El plan de vacunación a ser implementado en Paraguay establece el suministro de las dosis de manera escalonada y en tres etapas, sobre la base de la disponibilidad de las vacunas y de la situación epidemiológica.

La primera fase incluye primero al personal de salud que está en la primera línea en la lucha contra la pandemia. Luego a las personas que viven en hogares de adultos mayores y sus cuidadores. Y por último a las personas mayores de 60 años en todo el país.

La segunda va dirigida primero a las personas de 18 a 59 años que padecen enfermedades de base, después a los docentes del nivel inicial y primario, luego a los trabajadores esenciales (policías, bomberos, militares personal de aeropuertos con enfermedades de base) y la población indígena.

La tercera incluye a los trabajadores esenciales que no tengan enfermedades de base, a las personas privadas de libertad y por último a la población sana, una vez cubierto el público objetivo.

Si bien aún se desconoce la fecha para la llegada del primer lote de vacunas (se espera en esta quincena de febrero), ya hay casi 30.000 personas registradas en la plataforma Vacunate del Ministerio de Salud Pública para recibir las dos dosis contra el coronavirus.