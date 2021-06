En entrevista con la radio Universo y canal GEN, la fiscal electoral Myriam González fue consultada sobre qué medidas serán tomadas en el caso de Arnulfo Ramón “Monchi” Fretes Sosa, quien dijo en un audio filtrado que el titular de la Essap, Natalicio Chase, ya juntó para los comicios “4.000 (millones de guaraníes) y para el Día D tres palos verdes (tres millones de dólares)”.

La autoridad electoral primero mencionó que podría verse una medida para prohibir la difusión del audio, aunque luego agregó que un fiscal penal puede intervenir de oficio o también se puede realizar una denuncia contra “Monchi” para ser investigado por el intento de coerción al elector.

Según el art. 278 de la Justicia Electoral, el que mediante fuerza, amenaza de un mal considerable, presión económica o abuso de una relación de dependencia profesional o económica, coaccionara a otro o le impidiera elegir o ejercer su derecho electoral en un determinado sentido, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o con multa. En los casos especialmente graves la pena privativa de libertad será de uno a diez años. En estos casos, será castigada también la tentativa.

LLAMATIVO SILENCIO DE LAS AUTORIDADES

Por su parte, el diputado colorado Raúl Latorre dijo al mismo medio periodístico que el Ministerio Público debe actuar de oficio y consideró que es preocupante que ya no lo haga. “Es una mezcla de pena y susto la declaración de la fiscal electoral de evitar la circulación del audio. Parece un chiste la actuación de la justicia, porque son ellos quienes deben actuar”, agregó.

“La ciudadanía ya no tolera este tipo de prácticas y eso se reflejó ayer en la manifestación de autoconvocados. Ya no se tolera este tipo de modelo de política, de la condena social ya no van a poder escapar”, dijo sobre la movilización de anoche de los ribereños.

El legislador indicó además que no le extraña que el oficialismo guarde silencio ante este escándalo, ya que sus principales dirigentes se están preparando para suprimir la voluntad del pueblo, tirando toda la estructura del Estado contra la candidatura de “Nenecho” Rodríguez.