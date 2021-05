“Cuarentena total ya no es factible”: se puede aconsejar pero no es practicable

La Dra. Gloria Meza, presidente del Círculo Paraguayo de Médicos (CPM), manifestó que ya no es factible la práctica de una cuarentena total debido a que el Gobierno no cuenta con recursos para asistir a los sectores que se verán afectados, además que gran parte de la ciudadanía no cumplirá con la restricción.