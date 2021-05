Pese a la lluvia y la baja temperatura, la manifestación de los enfermeros se lleva a cabo en estos momentos frente a la institución sanitaria. Mientras que otro grupo, protesta frente a la Caja Central del IPS, donde también exigen salarios dignos, indemnización, medicamentos, vacunas y personal de apoyo.

El presidente del sindicato de enfermeros del IPS, Lic. Marcos Riveros mencionó en entrevista con GEN y Universo 970 AM que se unieron a la “gran marcha” de los enfermeros junto con otras asociaciones para hacer que se cumplan las reivindicaciones del sector.

“Queremos entregar al presidente de la previsional, Dr. Vicente Bataglia, una nota para solicitarle más contrataciones porque en pandemia los enfermeros cumplimos múltiples funciones. Exigimos la aplicación inmediata del régimen jubilatorio, también el pago por responsabilidad, por insalubridad y la gratificación del 30% pendiente”, expresó.

Los profesionales de enfermería exigen que se cumplan las leyes laborales, ya que no pueden continuar bajo las mismas condiciones en las que se encuentran actualmente, según mencionaron.

Por su parte, Mirna Gallardo, presidenta de la Asociación de Enfermería, indicó a radio 650 AM que si no se tiene contacto político, no se tiene oportunidad laboral. “Salimos a exigir lo que nos corresponde. Estamos cansados de las faltas del Ministerio de Salud”, señaló.

Finalmente, emplazaron a las autoridades que si en 15 días no dan respuestas, se apostarán frente al Ministerio de Salud y ya “no se moverán”.