La Dra. Ana Campuzano, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, se refirió al inicio de la novena de la festividad de Caacupé, donde se vio a padres que llevaron a sus chicos y aglomeración de personas en algunos puntos.

En entrevista con la radio 780 AM manifestó que es temerario llevar a los más pequeños porque este año va a haber muchísima gente por múltiples razones. “Los padres son muy temerarios y no entienden lo que se les dice. Los niños no deben ir porque no están vacunados y bajo todo punto de vista hay que evitar que se vayan. Es inaudito que les lleven. Hay que tener cuidado porque tenemos la variante delta y puede llevar la nueva (ómicron)”, refirió.

La doctora sostuvo que los niños no deben ir a Caacupé porque no están vacunados y la aglomeración de gente será imposible evitar. Recordó además que hay 44 niños fallecidos por el virus y un poco más de 160 menores que tuvieron el Síndrome Multisistémico Inflamatorio, que es una enfermedad grave posterior al cuadro del Covid.

“En Caacupé no va a existir protocolo, no va a haber protocolo que funcione porque la gente atropella, no piensa en ese momento. Yo ya no me animo a ir en este momento, porque sé que se van a romper las medidas sanitarias, entonces mejor me quedo a rezar en casa. Por lo menos que los niños se queden en su casa y sus padres vayan a Caacupé con la mascarilla N95”, dijo por último la pediatra.