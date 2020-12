El legislador cuestionó que hasta ahora todos los miembros del gabinete sospechados de corrupción y fatos, renunciaron a sus cargos y no fueron echados por el mandatario Mario Abdo Benítez. Incluso, aseguró que "los vende patria" fueron premiados. "Entonces no me sorprende que siga en el cargo Denis Lichi cuando hace rato debería ser echado a patadas”, arremetió.

“Merece todo el repudio este arreglo secreto para despojar a la gente, porque es plata de la gente, de unos siete millones de dólares en medio de una crisis terrible donde miles de compatriotas no tienen para comer y los hospitales colapsados sin medicamentos ni insumos”, agregó.

El legislador de Hagamos apuntó al presidente de Petropar y dijo que este ya no goza de confianza ni credibilidad porque, aunque diga lo contrario, fue parte de ese acuerdo bajo la mesa del que ni siquiera el presidente de la República sabía.

“Imagínense que ni el presidente Mario Abdo ni el ministro de Hacienda sabían de este acuerdo, y otros, que luego se publicaron por la prensa. Lichi no puede tirar todo el fardo a la Procuraduría y hacerse del ñembotavy diciendo que solo siguió las recomendaciones del entonces procurador (Sergio) Coscia. Por sentido común y responsabilidad del cargo lo mínimo que hubiera hecho es asesorarse mejor y hablar de esto con Mario Abdo Benítez. Es una tomadura de pelo su intento de justificar lo injustificable”, agregó.

Por otra parte, manifestó que la Justicia no debe esperar un segundo para investigar a profundidad este caso y a todos los responsables, “desde el pasa papeles hasta las cabezas”.