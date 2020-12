Las precipitaciones iniciarán el sábado de manera dispersa y alcanzarán a todo el país, pero aun no de forma muy significativa ese día. No obstante, la intención es avisar con suficiente anticipación, segun explicó la meteoróloga Violeta González a la 730 AM

El fenómeno más severo llegaría a partir del domingo, proveniente del sur y no se descarta que sea de manera muy intensa con en las últimas ocasiones. La inestabilidad se mantendría al menos hasta el lunes.

Sin embargo, el calor húmedo sera muy pesado tanto el sábado como el domingo, por lo que se insta a tomar las medidas.

Las imágenes satelitales muestran que el sistema se aproxima desde Argentina y se emitirá una alerta especial.