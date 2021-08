Más de 240 transportistas actualmente se encuentran apostados en la Costanera de Asunción con sus respectivos camiones. Los dirigentes afirman que, en caso de no lograr la aprobación del proyecto que pretende ajustar la tarifa del flete, harán una masiva movilización hasta la capital.

Ramón Maldonado, representante de la zona de Itapúa, en entrevista con el canal GEN recordó que han llegado hasta la capital del país para seguir insistiendo con sus reclamos y pedir respuestas al gobierno.

Según mencionó, hay cerca de 700 transportistas que se encuentran expectantes a recibir alguna indicación de los dirigentes de la Federación de Camioneros del Paraguay para ver si es que prosiguen con la movilización.

“Hablamos bien ayer en la reunión, estuvimos con los senadores y ministros. Nos comprometimos a estar tranquilos acá y mantener la paz sin hacer nada”, mencionó.

Maldonado adelantó que, en caso de que no corra el proyecto de ley que plantea el aumento de la tarifa del flete, los camioneros que están “en espera” vendrán en caravana con dirección a la ciudad de Asunción.

“Nosotros de acá no nos levantamos mientras el proyecto de ley no se trate. Estamos hartos de mentiras, no nos convienen parches, siempre se utilizaron mentiras para el sector transporte y los camioneros están cansados”, indicó el dirigente.

Para este jueves se espera que la propuesta legislativa sea tratada en la Cámara de Senadores.