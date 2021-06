​La Dirección General de Migraciones (DGM) informó que, en el marco del operativo de control migratorio desplegado en la zona primaria del Puente de la Amistad, se logró demorar a tres extranjeros que intentaban ingresar a suelo paraguayo.

Se trata de dos ciudadanos oriundos de la República de Malta y de otra persona de nacionalidad ghanesa pero con documento de identidad brasilero, según el reporte.

Tras hacer la verificación de rigor, los agentes migratorios pudieron detectar que los dos primeros contaban con pasaportes falsos y no contaban con los documentos sanitarios exigidos para el ingreso al país. En el caso del ghanés, tampoco cumplía con las exigencias sanitarias dispuestas en el marco de la pandemia.

Los extranjeros identificados como Never Majikwa (26) y Prosper Minyardzi Chakanyuka (29), de nacionalidad maltesa, no registran antecedentes ni órdenes de captura, por lo que la portación de documentación fraudulenta fue el factor atenuante para su inadmisión. Por su parte, Abdul Rahman Umar (37) fue rechazado por no contar con la documentación pertinente en el marco del protocolo sanitario vigente.

Durante una entrevista con personal policial de la Secretaría de Prevención e Investigación del Terrorismo (SEPRINTE), los extranjeros manifestaron que dichos documentos de viaje fueron obtenidos de manera irregular.

Luego de haberse constatado todas estas irregularidades, estas tres personas fueron rechazadas de nuestro país y posteriormente se concretó su traslado al Brasil.