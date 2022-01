La directora del Hospital de Limpio, Cynthia Cardozo, contó que la niña de seis años ya llegó sin signos de vida y que se hizo todo lo que se pudo para reanimarla. Acusó a los padres de la menor de no haberla llevado a tiempo a un centro médico, sino más bien apostaron por un médico naturalista primero.

En comunicación con el canal Gen, la directora del Hospital de Limpio, Cynthia Cardozo, negó que haya existido negligencia médica en la atención hecha a la niña Milagros, cuyos padres aseguran que murió a los 10 minutos de haber ingreso al centro hospitalario.

La médica aseguró que la niña ya llegó sin signos de vida, sin pulso alguno, completamente entregada a los brazos de su madre y no lo hizo caminando como se había mencionado.

Inmediatamente se la llevó a sala de reanimación e incluso se la intubó. En ese momento se observó que salía mucha secreción de la boca y la nariz, por lo que se comenzó a aspirar el líquido. “Fácilmente 1 litro se sacó de sus pulmones. Se le hizo todo lo que se le tenía que hacer, ni siquiera se esperó un solo segundo y teníamos todos los insumos y medicamentos, también se le aplicó un antialérgico”, argumentó Cardozo.

Lastimosamente la niña no respondió al protocolo de reanimación y luego de 40 minutos se constató su deceso dentro del hospital, según la versión de la médica.

El doctor que la atendió no pudo dar un informe definitivo de la causa de muerte a los padres, debido a que la fallecida no seguía su tratamiento allí, de acuerdo con la directora. “No conocemos los antecedentes de la niña, si tenía alguna patología anterior que requería tratamiento”, acotó.

Por ese motivo, a pedido del médico de guardia, se apersonó en el sitio el personal de la Policía y Fiscalía, además de una médica forense, para que el cuerpo sea trasladado a la morgue judicial para la autopsia correspondiente.

La doctora lamentó que los padres pretendan culpar a los médicos intervinientes cuando en realidad no existió una negligencia médica, sino que fueron los propios progenitores quienes cometieron el error, a su parecer. “En la zona donde ellos viven, en Piquete Cue, hay dos puestos de salud, pero no hay registros de que la niña haya consultado. El error está en no haber traído a tiempo a la menor”, indicó.

Consultada sobre cuál fue la causa de muerte, respondió de manera tajante que fue “la falta de atención médica profesional en tiempo y en forma”. Agregó que la propia madre contó que días antes le llevaron a la niña a un médico naturalista. “¿Cuál es lo que es la excusa para no ir al hospital? Pasan la responsabilidad al hospital cuando son otras las personas que tienen la responsabilidad de esa niña”, lanzó además.

Por último la entrevistada contó que la prueba de antígeno salió negativo y se espera el resultado del PCR para saber si se trató de un caso Covid, aunque recordó que también hay muchos cuadros por influenza.

Por su parte, Heriberto Barreto, padre de Milagros, desmintió la versión de los médicos. En charla con el mismo medio aseguró que la niña sí tenía signos de vida cuando llegó a bordo de un Uber con la mamá y que solo 10 minutos la atendieron, no así 40 minutos como dice la directora del hospital.

Sí reconoció que él la llevó primero a un médico naturalista y que luego la trasladó al hospital pero solo porque estaba agitada y quería que le suministren oxígeno. “Era pues py’a ruru por eso la llevé al médico ñana primero”, justificó.

El padre pidió que se dé a conocer las imágenes de circuito cerrado para saber quién dice la verdad.