Un joven residente en Asunción debe someterse a un trasplante de córnea. Debido a que no cuenta con los recursos suficientes, realiza diferentes actividades para recaudar fondos apelando a la solidaridad de la ciudadanía.

Alejandro Monnin relató en contacto con nuestro medio que hace cuatro meses atrás sufrió un pequeño accidente que involucró a su ojo izquierdo cuando hizo un viaje a Paraguarí.

“Yo soy miope y debido a la alta graduación, por comodidad nunca use anteojos. En Paraguarí, por el calor y el polvo decidí sacarme el lente de contacto y guardé en la cajita. Al día siguiente sentí incomodidad pensando que era conjuntivitis”, expresó el joven.

Contó que tras varios días amaneció con un fuerte dolor de ojo y sin saber que le estaba pasando, fue de urgencia a consultar con un oftalmólogo. “Al revisarme, me dice que lo que me pasó fue grave, una úlcera superficial porque tuve una pequeña herida en el ojo al sacar el lente, estiré una piel y eso se infectó”.

Sin saber si la alteración en el órgano visual era bacteria, hongo o virus, el oftalmólogo le recetó un antibiótico de amplio espectro. “El remedio no me hizo nada de efecto, ya no podía ni abrir los ojos”.

El joven mencionó que se realizó costosos estudios, mediante eso supo que una bacteria le dañó la córnea. Inició un tratamiento en la Fundación de Visión donde costeó por completo todo el proceso.

El profesional con quien seguía el tratamiento le indicó que ya no volvería a ver, debido a que la bacteria destruyó la córnea de su ojo izquierdo, y en todo caso, la última opción era someterse a un trasplante.

“Contacté con la Fundación Banco de Ojos, ellos realizarán todo el proceso que sale de G. 10 a 15 millones, además de 5 millones de recuperatorio porque durante tres meses tendré que reposar”, agregó.

El joven resaltó que la fundación le proveerá la córnea de un donante fallecido. No obstante, debe contar con dinero para pagar derecho a cama, internación, hilos, cuchillas, entre otros elementos.

“Los honorarios del Dr. Eduardo Capelo y las córneas son absorbidos por la fundación pero necesito juntar dinero para cubrir los demás gastos”, señaló.

En tal sentido, el joven realiza varias actividades con el objetivo de recaudar fondos y poder someterse al trasplante. Para mañana está prevista la venta de pizzas congeladas 3 por 100.000 guaraníes.

Otra actividad fijada se realizará el domingo 8 de agosto, donde la Taberna La Española ofrecerá la paella tradicional a 50.000 guaraníes a beneficio de Ale, que podrán retirarse en la dirección Cerro Corá 2159 casi 22 de Setiembre, Asunción.

Los interesados y aquellos que deseen colaborar con la causa de Ale, pueden comunicarse al 0983 432-710.