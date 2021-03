El Dr. Roque Silva, titular de la Undécima Región Sanitaria, dijo que dentro de 14 días se notarán las consecuencias de las manifestaciones que se vienen dando desde el viernes 5 de marzo pasado.

Sobre ese punto, el médico se expresó bastante preocupado debido a que los casos diarios van en aumento, siendo ayer más de 1.800 confirmados, además de la alta demanda de pacientes internados en hospital públicos y privados, resaltando a su vez, que estamos en una crítica situación sanitaria, ya que los centros asistenciales están saturados y al borde de un colapso.

“Estoy a favor de las manifestaciones pacíficas pero cumpliendo con el protocolo sanitario. Si el reclamo es por cuestiones de salud, con esas aglomeraciones no beneficiamos al sistema sanitario. Respeto mucho, pero me gustaría que la gente cumpla el protocolo sanitario y use las mascarillas”, señaló.

Según explicó, el 42% de las muestras procesadas ayer dieron positivo, es decir, 1 de cada dos dan positivo, número bastante alto lo que indica que la pandemia está en la cumbre o camino al pico alto.

Por último, el doctor se mostró conforme con la designación de Julio Borba como nuevo ministro de Salud. Resaltó que es el hombre más indicado para dirigir la cartera sanitaria en estos tiempos difíciles.