“​Estaba haciendo un análisis. Dos millones cien mil personas se verían afectadas con eventuales restricciones”, explicó López Arce a Radio La Unión.

El director de la oficina de empleos de la Asociación Nacional Republicana comentó que “Paraguay está dividido porque hay una parte del bosque que se llama mercado laboral que tiene hojas verdes y otra que está en situación de incendio”.

“Hay 1.600.000 personas que la pasan de manera estable. En ellas se incluye a 700 mil personas en el campo, porque le va bien al negocio de la soja o la carne”, explicó.

Asimismo reveló que hay unas 307 mil personas del sector de la construcción que se mueven, más otras 100 mil de las industrias de alimentos y limpieza que no sienten de manera fuerte el golpe

“Tenemos otras trescientas mil personas del funcionariado público que cobran bien sus salarios y unas 180 mil personas contratadas que están pasando regularmente la pandemia”, indicó.

Sin embargo hizo especial referencia a las dos millones cien mil personas que podrían verse severamente afectadas si el gobierno adopta medidas en pos de reducir el nivel de contagio pero que para López Arce tienden a ser equivocadas.

“En los servicios tenemos a 2.100.000 personas en las que se incluye a transportistas. Hay una parte importante del sector informal que sentiría muy grave el golpe y la cuarentena demostró en Semana Santa que no se va a cortar la multiplicación de contagios”, precisó.

Argumentó que “los protocolos lo cumplen solo los formales y los informales no” por una razón de necesidad de tener que trabajar y procurar juntar dinero para subsistir.

Enrique López Arce calificó al gobierno de Mario Abdo de “débil” y que “el problema de la economía ya viene desde el 2018, no es sólo cuestión de la pandemia”.

“Se designó a personas no aptas a cargos que no van con sus preparaciones. Y la gran pregunta es si lo que no hicieron en un año y tres meses lo podrán hacer en dos semanas”, manifestó.

Comentó el caso de una cadena de hamburguesas que adquirió la franquicia de una conocida marca. “Se prepararon comprando maquinarias pero la pandemia hará que se recuperen recién en cinco años. Imagínense en cuánto los informales”.

“El empleo en Paraguay depende en un 12% de las empresas. El 88% restante corresponde a las pequeñas y medianas empresas. Estas aguantan apenas dos semanas y las decisiones que se toman son sogas que se les pone al cuello”, aseguró.

Indicó que “estamos hablando de números de pobreza e informalidad que golpean demasiado”. “Creo que es momento de que el gobierno se ponga los pantalones largos y empiece a acertar en sus decisiones”, señaló.

También criticó cuando anunciaron que abril sería el mejor momento para la recuperación. “Nos mintieron. Tienen que hacer proyecciones pero mirando el comportamiento de hace un año atrás. Habrá mucha gente golpeada y la economía puede sufrir un impacto fatal”, advirtió.