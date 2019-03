El desafío de limpiar la basura del planeta con el movimiento viral #basurachallenge llegó a Asunción al que se sumaron vecinos de distintos barrios capitalinos donde se encuentran cúmulos de desechos.

La iniciativa apunta a involucrar a la ciudadanía en este tipo de retos pero esta vez a favor del medio ambiente y que este sea más saludable para todos, explicó el concejal José Alvarenga Bonzi.

“Hemos visto varias modalidades de estos retos, por qué no realizar un reto que nos involucre a todos a favor del ambiente. Cuando hablamos de medio ambiente hablamos de calidad de vida del ser humano. Asunción está infestada de basuras", indicó el edil colorado.

Alvarenga indicó que la presencia de los residuos en cada esquina se debe también a la educación y que ensuciar es hasta un hábito normal. “Existen personas que no saben clasificar los residuos, no existen suficientes basureros en la vía pública, quizás el proceso de recolección de residuos no sea muy eficiente, de igual manera no es motivo para ensuciar las calles”, agregó.

La primera acción se realizó sobre la calle Guatemala casi Capitán Figari donde se encontraron con residuos que despedía un olor fétido, restos de ramas, entre otros deshechos de origen residencial. Se logró sacar una camionada de residuos que posteriormente fueron trasladados por funcionarios de la dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de Asunción.

Durante la actividad de limpieza se procedió al retiro de lo que se encontraba en un vertedero clandestino ubicado sobre la calle Teniente Alcorta e Ingavi donde se encontraba un ignorado cartel indicador de “No arrojar basura”.

“Invitamos a los ciudadanos que se sumen a esta iniciativa, nosotros debemos ser parte de este proceso de transformación, queremos que la ciudadanía se sume, que Asunción limpia se vuelva viral”, puntualizó Alvarenga.