El medio MuniPy publicó un audio de la empresaria Pilar Zubizarreta, directora de Pollpar – marca “Kzero”, en el cual reclama al presidente de la Unión Industrial Paraguaya (UIP), Enrique Duarte, la crítica situación de los camioneros que hacen un paro a nivel país.

La empresaria indicó que el extorsivo paro de camioneros no solo está afectado al maíz, sino también comenzó a hacer escasear los balanceados, arriesgando la alimentación diaria de millones de aves. “Si es esto no se resuelve ya, nosotros vamos a tener más de dos millones de pollos comiéndose unos a otros. Y eso, ya no tiene vuelta atrás. Si sucede, yo me voy a ir con mis pollos muertos a tirárterlos en tu garaje, frente a tu casa, frente al Parlamento, frente al Palacio de Gobierno. Y después que venga Hacienda a querer cobrarme impuestos. No voy a tener de dónde sacar, cómo pagar. Con pollo muerto le voy a pagar, Enrique”, dijo.

En entrevista con la radio 650 AM, Pilar Zubizarreta indicó que lastimosamente no se está magnificando lo que significa esta crisis para la avicultura y señaló que tan solo en su caso tiene un galpón con 35.000 aves muertas. “Es un cuento de terror y creo que la única manera de que dimensionen lo que está ocurriendo es llenar el Palacio de Gobierno, el Congreso o la casa de las autoridades de pollos muertos”, argumentó.

La empresaria reportó que centenares de granjas están sumamente afectadas y que cada día que pasa se pierde entre G. 15 y 20 millones. “Es desesperante para toda la cadena. Nunca llegamos a vivir este tipo de situación, nunca los cortes de rutas de camioneros fueron tan radicales y la coyuntura tan terrible como ahora, porque la materia prima está por los cielos y hay crisis por las heladas, las sequías y el contrabando desde la Argentina. Parece que se conjugaron todos los factores para esta situación tan angustiante, desgastante y tan frustrante”, indicó.

Lamentó que el Gobierno no acciona ante la grave situación que se registra y se preguntó por qué la Policía no despeja las rutas. “Nadie reacciona, es sálvese quien pueda, no hay justicia, no funciona ni la Fiscalía ni la Policía. La cadena avícola tiene que funcionar muy bien porque todo tiene su tiempo muy riguroso. El pollito nace en 21 días, va a la granja, en 40 días debe estar faenándose y comienza el ciclo. Esto es un relojito suizo”, agregó.

Por otro lado sostuvo que detrás de todo contrabandista siempre hay un político de brazos largos. “No existe el contrabandista que trabaje solo. Todos estos contenedores no son de pobrecitos, son de grandes empresarios”, dijo sobre el ingreso ilegal de los productos al país que sigue campantemente.