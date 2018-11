Vera González habló para los medios de prensa, luego de su declaración indagatoria y aseguró que no tiene conocimiento acerca de las micropartículas de drogas halladas en las avionetas que habían sido incautadas en su hangar.

“Yo no me dedico al narcotráfico, no es ese mi trabajo”, manifestó Vera González.

Explicó que ya remitió todas las documentaciones de los contratos de alquileres a la Fiscalía. “Mi esposo y yo, nunca transportamos sustancias ilícitas en nuestras máquinas”, subrayó.

Indicó que su trabajo solamente es hangarar aviones y que meterse en el negocio de las drogas le inhabilitará a seguir en el sector de aviación.

Sostuvo que confía en la Justicia paraguaya y que espera que el caso se pueda esclarecer.

Finalmente, apuntó que esta situación se trata de una persecución en contra de la familia D’Ecclesiis, con intención de perjudicar al diputado colorado. “Mezclan lo político, con lo familiar”, concluyó.