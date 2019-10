El abogado Rubén Lisboa, defensor de Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán, dijo a la 730 AM que se “mintió mucho” sobre la situación de sus clientes, pues ellos “siempre tuvieron refugio político”, mientras que “el Gobierno quiere presentar el caso como un complot internacional” y “mezcló la extradición con el refugio político”.

Insistió que los acusados de secuestro nunca fueron prófugos, sino más bien refugiados políticos. “Ellos desde el principio tuvieron el refugio político, nunca perdieron el estatus”, alegó. “No se fugaron de ninguna parte”, añadió.

Rubén Lisboa alegó que el refugio no es similar a un asilo, por lo que pueden ir a cualquier país del mundo.

Indicó que el trío no puede volver al país donde sufrieron agresiones. Si bien el Estado no fue encontrado culpable por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según mencionó, no es que haya dicho que no existió tortura.

Señaló además que “Arrom y Martí tenían salvoconducto de las Naciones Unidas, y podían viajar a todos los países del planeta, menos al Paraguay”. Indicó que le sorprendió que Colmán haya conseguido documento de Finlandia.

Explicó que en las Naciones Unidas existe un fondo para refugiados. “Tras un periodo de adaptación, ellos te ayudan; después ya tenés que producir. El pasaje a Finlandia se pagó con este fondo de los refugiados. Paraguay es contribuyente, claro que paga el país”, detalló.

Juan Arrom, Anuncio Martí y Víctor Colmán llegaron el miércoles a Finlandia tras haber dejado Uruguay el martes en horas de la siesta.