Ambos fueron condenados por lesión de confianza y producción de documentos no auténticos, causando un perjuicio de aproximadamente 1.200 millones de guaraníes a las arcas de la Policía Nacional, por medio del uso irregular de las tarjetas de combustible expedidas por Petropar, según el Tribunal de Sentencia.

El Tribunal de Sentencia condenó a cuatro años para el ex comandante de la policía Francisco Alvarenga y a ocho al suboficial Roberto Osorio por el caso de las tarjetas de combustible. Vía @benegaseverr #970AM pic.twitter.com/9zl4FhzCl1 — 970 AM (@Radio970AM) 18 de diciembre de 2018

De acuerdo a las consideraciones del tribunal de sentencia, el excomandante de la Policía actuó como cómplice del millonario perjuicio económico hacia sus propios camaradas, y como autor en lo que respecta a la producción de documentos no auténticos.

Por su parte, el abogado Milciades Centurión, defensor de Roberto Osorio, adelantó que apelarán la condena, ya que a su criterio no se dieron los supuestos para atribuir a su defendido, el delito de producción de documentos no auténticos, él firmaba con autorización de su superior jerárquico, en este caso el comisario Juan Mendoza, por lo tanto no puede haber falsificación.

En el caso de la condena por lesión de confianza, el abogado adujo que dicha figura no corresponde al no tratarse de un oficial con atribuciones administrativas, el era un subalterno en cuestiones operativas, creemos que es algo bastante inusual y contra la ley”

El caso saltó en 2015, con la activación de 186 tarjetas magnéticas para la provisión de combustibles para vehículos de Inteligencia y Antisecuestros de la Policía Nacional, que a la fecha registran consumo total de 1.159.242.441 guaraníes”.

Según los datos, “en algunos casos concretos, dichas tarjetas presumiblemente habrían sido utilizadas para la extracción de sumas de dinero y no para la provisión de combustible”.