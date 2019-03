El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mtess), a través de la Dirección General de Fiscalización Laboral, continúa con el operativo de control en ruta a conductores del transporte público y de carga, con el fin de obtener informaciones de las empresas que no cumplen con la legislación laboral.

Los controles se realizaron el lunes 18 y viernes 22 del febrero, de 7:00 a 15:00, en el Acceso Sur de la zona de Ñemby. De los 45 choferes, 29 trabajan más de 8 horas, 5 no cobraron el aguinaldo correspondiente del año 2018 y 7 no llegan ni al salario mínimo.

También 13 choferes confirmaron que no cuentan con seguro del IPS, 8 no tienen antigüedad para cobrar el aguinaldo y 6 no tienen vacaciones.

Inmediatamente el Ministerio de Trabajo migró los datos de los trabajadores que no contaban con el seguro social al IPS para la inscripción automática en el Sistema de Seguridad Social. Asimismo inició las fiscalizaciones correspondientes a cada una de las empresas en las cuales fue detectada la violación de los derechos laborales, para su posterior sanción y multa.

Los controles son aleatorios o por denuncias específicas. Se verifican horas de trabajo, pago de horas extras, aguinaldos, tenencia de seguro social de IPS, además la situación general de los trabajadores. Este trabajo se realiza de manera conjunta con la Dirección Nacional de Transporte (Dinatran).

Cabe recordar que días pasados más de 200 choferes afiliados a la Federación Paraguaya de Trabajadores del Transporte (Fepatrat) y camioneros se manifestaron frente a la sede del Ministerio de Trabajo para dar apoyo a los trabajos de control y fiscalización de las empresas de transporte. Alegaron que gracias a los operativos los conductores censados ya cuentan con seguro médico.