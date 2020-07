El Ministerio de Justicia aguarda para este martes la respuesta del Ministerio de Salud, sobre la posibilidad de volver a habilitar las visitas sociales en la cárcel de Tacumbú, no así las privadas.

La ministra de Justicia, Cecilia Pérez, confirmó que ayer lunes trasladó la interrogante al Ministerio de Salud, sobre el pedido de los internos de reanudar las visitas, pues alegan que incluso con la suspensión de este régimen, el virus ingresó a través de los agentes penitenciarios.

“Ayer hice una consulta al Ministerio de Salud y hoy me van a contestar respecto a la visita social, no así otro tipo de visitas”, explicó Pérez en comunicación con la 1080 AM y recordó que desde la explosión de casos en Ciudad del Este se resolvió cancelar las visitas.

De volver a habilitar, el protocolo será nuevamente muy estricto, con agendamiento, tiempo limitado de permanencia y hasta una persona por recluso. En Tacumbú solo hay 20 lugares en el patio.

Anteriormente las visitas implicaban abrir el portón y permitir el ingreso a los familaires, sin grandes dificultades.

A nivel país la capacidad penitenciaria es de 9.500 internos, pero la población asciende a 14.670, de los cuales apenas un 21 % posee condena, mientras que el 79 % sigue bajo proceso y pendiente de sentencia.