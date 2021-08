El ingeniero Roberto Salinas, presidente de la Asociación Paraguaya de Logística, mencionó al canal Gen y radio Universo las particularidades que se registran en el rubro del transporte en nuestro país. En ese sentido detalló que la situación actual es precaria, con flota obsoleta y altos costos de mantenimiento de los vehículos antiguos, al seguir permitiendo la importación de los usados.

También comentó que los transportistas trabajan por debajo de los costos y la nivelación de la eficiencia se fija en lo peor. “No hay competencia saludable. Existe una sobreoferta de camiones obsoletos, por eso los costos altos, el sector es muy informal. Según Censo, de entre 110 a 115 mil trabajadores en el sector, el 60% trabaja en informalidad, sin seguro, sin salario mínimo. El Estado nunca reguló esto para trabajar en una eficiencia. Cualquier productor mediano de soja se compra tres cuatro camiones usados y saca en la zafra además”, explicó.

El transporte genera 2 mil millones de dólares y es sensible a la suba del combustible, siendo el principal rubro transportado la soja, pero como este producto es estacional, existe solo un periodo de trabajo y luego para la actividad. “Hay que combatir la estacionalidad. Cerca del 30% del volumen de carga transportada es de la soja. Le sigue el combustible con el 8%. No hay otro producto que genera esa demanda (como el grano)”, agregó.

Respecto a la posibilidad de establecer una fijación de un precio preferencial, el entrevistado dijo que actualmente por decreto se habilita a la Dinatran a establecer un precio. “La zafra comienza con ese precio, pero cuando hay mayor producción, comienza la sobreoferta y el flete baja, entonces no se puede mantener. Es una utopía mantener el mercado con el precio referencial. Si eso se lleva a ley, tendrá un mismo efecto, será una referencia en la época de zafra y luego irá a la baja por la sobreoferta. No es algo conveniente. Tampoco hay incentivos para mejorar el servicio. No estimula ninguna competencia y mejora del servicio”, argumentó.

En ninguna parte del mundo funciona la fijación de precios, recordó además Salinas, al momento de abogar más bien a la regulación de la calidad del servicio, con parámetros de eficiencia del transporte y ya no permitir más la importación de los usados.