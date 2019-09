Fausto Von Streber, director de Informática del TSJE, explicó a la radio 650 AM que para las elecciones municipales de 12 de julio del 2020 se hará una licitación pública internacional con la modalidad de arrendamiento. “Será un desafío porque es el comicio más cercano, y son diferentes partidos los que tendrán sus elecciones”, añadió.

De momento cinco empresas, provenientes de Venezuela, España, Canadá, Brasil y Argentina, están interesadas en presentar su oferta. El modelo a utilizarse debe expedir el ticket de votación, contar con una pantalla de 17 pulgadas y touch screen (táctil), según aclaró.

La máquina de votación no es igual a la urna electrónica, según explicó, ya que en el voto electrónico se critica la posibilidad de hacer la trazabilidad del voto, es decir, saber por quién votó cada elector, violándose así el derecho al sufragio secreto.

Al consultársele sobre si por qué no se opta por prestar las máquinas del Brasil, indicó que la ley establece que se debe expedir el ticket de votación y las máquinas en cuestión no cumplen con esta función requerida.

NO ES CORRECTO DECIR MÁQUINAS BOBAS

En charla con la 98.5 FM, la autoridad del TSJE indicó que el término de “máquinas bobas” no es el adecuado para referirse, porque sí serán muy tecnológicas.

“El término que se usó no es tan adecuado. (Luis) Mauro dijo eso, pero en un contexto que es una máquina que no guarda los votos dentro de sí. A través de la máquina se imprime la decisión del lector y con esa impresión se hace el control y escrutinio”, dijo.

Se prevé para febrero o marzo que el sistema ya esté listo y socializado para que los electores sepan cómo utilizarlo.

21 MILLONES DE DÓLARES

Para el alquiler de las máqui­nas se fijó como precio refe­rencial 21 millones ochocien­tos mil dólares, suma que podría variar en un 30% más o un 20% menos.

Las máqui­nas no tendrán conexiones externas, contarán con una autonomía eléctrica de 12 horas en el caso de que haya cortes de luz y no contarán con un disco duro; es decir, no guardarán el voto y tampoco el padrón electoral de la mesa, puntos que las diferencian de las urnas electrónicas. Solo darán el total de votos contabilizados en cada máquina.