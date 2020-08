El Dr. Guillermo Sequera, titular de Vigilancia de la Salud, manifestó que la Ivermectina no cuenta con evidencia científica contra el Covid-19. “No me animaría a decir que cura el coronavirus”, afirmó.

El Dr Ulises Arrúa, médico intensivista, actualmente en el Brasil, dijo en una entrevista para Universo 970 AM que Paraguay comete los mismos errores que Europa.

En base a su experiencia y lo ocurrido en el vecino país con relación al Covid-19, mencionó que uno de los medicamentos utilizados es la Ivermectina.

El fármaco fue utilizado en las terapias de Brasil para su uso antiparasitario para personas en situación de calle que ingresan con cuadros de neumonía, infecciones, además contra piojos, sarna y miasis, mencionó el doctor.

Añadió que varios llegan con cirrosis hepática declarada o con algún alto grado de insuficiencia hepática debido al uso del alcohol, sin hablar de las drogas.

“Nunca tuvimos ningún problema con ellos, por eso es que yo conocía la ivermectina. Se usa hace más de 40 años”, aseguró.

No hay señales, advierte Sequera

El doctor Sequera indicó que, ante la incertidumbre sobre la falta de medicación contra el coronavirus, muchos médicos recetan fármacos que no cuentan con evidencia científica y sostuvo que la Ivermectina es uno de ellos.

“Hasta el mismo Dr Ulises recomienda la Ivermectina y no hay ninguna evidencia que confirme de que funcione. Él dijo que dio a personas con problemas de hígado, inclusive a alcohólicos, y no les hace nada justificando que, porque no les hizo nada, hay que dar y no es porque cure”, expresó al Trece.

En ese sentido, señaló que no se animaría a decir que la Ivermectina cura el coronavirus. “Por algo no hay nada escrito oficialmente”, declaró.

El epidemiólogo refirió que no existe una guía global de cómo manejarse ante una situación de pandemia, sobre qué hacer y qué no.

“Vamos aprendiendo con la experiencia, estamos muchísimo mejor que en abril porque ahora las cosas se ven un poco más clara”, apuntó.