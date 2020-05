El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, informó que procesaron 404 muestras, de las cuales 3 dieron positivo, todos del exterior y en aislamiento. El total de confirmados trepa a 865, de los cuales siguen activos 510.

En cuanto a los internados, hay siete pacientes con la enfermedad. Mientras que 37 personas pudieron recuperarse, sumando así 344.

Con esta nueva muestra, se baja el histórico de ayer que superó la barrera de los 1000 tests efectuados para detectar los casos de COVID-19 positivo.

Actualmente el 77% del total de casos corresponde a personas que se encuentran en los albergues. Mirá el mapa interactivo de Salud.

CONTROLES ALEATORIOS

Desde la semana pasada, Salud no solo toma la muestra a las personas que presentan los síntomas, sino que implementa a la vez un mecanismo de rastrillaje de los asintomáticos.

El director de Vigilancia de la Salud, Guillermo Sequera, aclaró que no todos serán sometidos al test Covid-19. “Queremos llegar a los territorios que presentan silencios epidemiológicos, es decir, que no registran casos positivos ni negativos, en esos lugares donde nadie se testó aún, como el caso de Chacarita, asentamientos y zonas periurbanas en el que se visualiza aglomeraciones de personas que habitualmente cuando presentan síntomas no consultan”, dijo.

Mencionó que los testeos se harán de forma aleatoria y por territorio. En promedio se tiene proyectado efectuar unas cien tomas de muestras diarias. Las intervenciones se llevarán a cabo en instituciones públicas y en la comunidad, en principio, con una frecuencia semanal.

Con ese mismo criterio se replicarán las acciones en Ciudad del Este. “Vamos a ir rotando. Esto es prácticamente una investigación. Si encontramos positivos asintomáticos o no, serán aislados y se realizará el estudio de contactos”, aseveró.

En el transcurso de la semana pasada, el número de tomas de muestras realizadas en entes públicos llegó a 114.

El doctor Sequera resaltó que las regiones sanitarias del país cuentan con capacidad instalada para la toma de muestras. En caso de contar con síntomas vinculados al Covid-19, insta a acercarse a los sitios de testeos instalados, o bien realizar agendamiento a través del 154, Call Center del Ministerio de Salud.