Como todos nosotros, Junior llevaba una vida normal hasta principios de marzo. Pero, su rutina cambió drásticamente desde ese entonces, debido a una lesión que sufrió en la rodilla jugando al fútbol.

Junior Noguera, de 23 años de edad, tenía como sueño ser futbolista profesional. Iba camino a su meta, pero hace 4 años decidió abocarse de lleno al trabajo para ayudar a su familia. Además, se inscribió en la Universidad y está próximo a convertirse en licenciado en Ciencias del Deporte.

Desde muy chico, Junior ayuda a su madre, Doña Lidia, en la venta de empanadas, elaboradas por ella misma. Tiene una bicicleta con la que cada mañana salía con los productos a hacer su recorrido. Hoy, a pesar de la lesión, lo sigue haciendo pero con las dificultades que eso conlleva.

“Puedo caminar normalmente, pero no tengo fuerzas en la pierna derecha. No puedo hacer ningún movimiento brusco, porque no tengo estabilidad”, comentó.

La zona del recorrido de Junior es especialmente, en la comunidad Maká ubicada en el barrio Universo de la ciudad de Mariano Roque Alonso.

Pasaron casi cuatro meses que Junior no pudo ir a consultar por la lesión sufrida, debido a las restricciones impuestas por la pandemia. Hace unas semanas logró hacerse la resonancia magnética y le comunicaron la gravedad de lo que tenía. Debe someterse a una cirugía, cuyo costo aproximado es de G. 9.000.000.

A partir de ahí, tanto él mismo como sus amigos iniciaron una campaña en redes sociales para juntar fondos y cubrir el costo de la operación y posterior tratamiento. Además, Junior se hizo muy conocido ya que durante sus jornadas de ventas tiene a una fiel compañía, la casaca azulgrana. Varios hinchas del Ciclón, incluso la comisión de Cerro Social, decidieron brindarle todo su apoyo desde el primer momento.

Hace unos días, un comentario en las redes sociales hizo que su historia se hiciera más conocida.

“Mi historia tuvo más repercusión después del clásico por el comentario de una persona en tono de burla”, resaltó Junior, agradeciendo todas las muestras de apoyo.

En las mismas redes sociales, surgió la idea de hacer una rifa solidaria bajo el lema “Todos por Junior”. Cada adhesión tiene un costo de G. 10.000 y los premios fueron donados por amigos y personas que conocieron de su historia. Los ganadores serán dados a conocer el próximo 14 de septiembre.

“Las ayudas y demostraciones de cariño de la gente me sirvieron anímicamente para seguir adelante. Estoy demasiado agradecido con todas las personas que me brindan el apoyo”, resaltó el joven.

El número habilitado para los giros es el (0974) 206140.