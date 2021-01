En charla con la 780 AM, Villamayor se refirió a la comparecencia de Javier Troconis ante la comisión investigadora de la Asamblea Nacional de Venezuela, en la cual el emisario de Juan Guaidó para gestionar los activos de Venezuela en el extranjero, se sometió a un interrogatorio el 2 de octubre del año pasado.

Sobre el punto aseguró que dicha declaración carece de actualidad porque data de octubre del 2020 y por lo tanto es anterior a la investigación publicada por el Washington Post, medio que destapó el escándalo. “Esa declaración carece de actualidad. Uno entiende que es un debate viejo”, insistió.

Consultado sobre si Troconis mintió a la Asamblea Nacional de Venezuela, respondió que prefería no inmiscuirse en eso. Sí remarcó que “hay mucha tela que cortar (en la declaración hecha por el venezolano), pero yo sigo diciendo lo mismo y eso se sustenta con la documentación que mostré ayer”.

Villamayor dijo que no habló con Troconis tras el escándalo y que no tiene por qué hacerlo tampoco. “Yo no hablé con él. Que aclaren ellos. Cada día me encuentro con una sorpresa distinta, es incómodo porque nos ponemos en tela de juicio por otros intereses. La versión que viene de afuera (parece que) la inspiró el Espíritu Santo pero está llena de inconsistencias, mientras que la documentación que muestro sí es consistente”, agregó en un intento de defenderse.

Así también reiteró de vuelta que muchos desean que ya no siga como jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, pero nuevamente no dio nombres. “Mucha gente quiere que yo salga del Gobierno. Algunos porque quieren mi cargo y otros porque están en contra del Gobierno”, acotó.

Por otra parte, dijo que esta situación no afecta el Operativo Concordia porque el mismo ya está afectado desde hace tiempo y no necesita de otros elementos. Subrayó que eso puede notarse en cómo actúan los colorados, ya que “la intención es una y lo que se declama es otra”.

¿QUIÉN MIENTE?

En su declaración, Troconis reveló que conoció a Sebastián Vidal, primero por teléfono y luego directamente en la reunión mantenida en Paraguay en el Palacio de López.

Sostuvo que la propuesta nunca partió de Venezuela y que en realidad provino del Gobierno de Paraguay, pero que decidieron rechazarla porque no les parecía conveniente.

Mientras que Juan Ernesto Villamayor dice que Sebastián Vidal, abogado de Petropar, fue quien solicitó la reunión que se llevó a cabo el 11 de noviembre del 2019, en la que Venezuela presentó el borrador de un planteamiento de negociación de la deuda de Petropar Con PDVSA y no al revés como sostiene Troconis.

La propuesta, según el jefe de Gabinete Civil, pasó por Hacienda, Procuraduría y Petropar, pero fue devuelta al ser “impracticable”, ya que no existía garantía de que la administración de Guaidó tuviera personería jurídica en el litigio, por lo que se corría el riesgo de pagar un dinero que termine sin ser reconocido.

Esto también contradice a Troconis, quien manifiesta que fue Venezuela la que rechazó el proyecto de Paraguay, al no encontrarlo conveniente a los intereses del país bolivariano.