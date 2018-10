En charla con radio Ñanduti primeramente mencionó que en el 2011 conoció a Dalma en una radio en Asunción; él componía canciones, ella bailaba, y juntos llegaron a hacer un videoclip. En octubre de ese año se casaron a escondidas en Ñemby. Al principio tuvo el acompañamiento de su suegra, pero no así de su suegro.

Indicó que tuvieron que vivir a escondidas tres meses, pero que una vez fue al supermercado y allí fue detenido por unos policías tras haber sido denunciado por la madre de Dalma, Elba Rodas, por coacción sexual. Tras esto, por disposición de la justicia tuvo que estar seis meses con prisión domiciliaria en la vivienda de su propia denunciante, de acuerdo a su versión.

“Yo era como una especie de guardaespaldas, me dieron un arma, y además fungía de chofer porque cada mes le llevaba a la señora al juzgado a firmar por un caso de drogas”, refirió sobre las actividades que le fueron encomendadas.

RELACIÓN CON GIUZZIO

Así también mencionó que “le llevé varias veces a la señora Elba al despacho de Anticorrupción y le esperaba, no sé de que hablaban (con el exfiscal Arnaldo Giuzzio)”.

“Yo muchas veces le decía a la señora que me libere y me dije ir con Dalma a Brasil, donde iba a tener una buena vida. Enseguida ella le llamaba por teléfono y le decía: “doctor, ¿qué tal?”… y eso significaba sutilmente un no para mí. Yo sé que hablaban mucho, eso confirmó el propio Giuzzio”, expresó.

PODEROSOS CONTACTOS

Éver Barrios resaltó que la familia tenía numerosos contactos con las autoridades. “En la propia comisaría se iban y agarraban los documentos. Los mismos policías les daban los documentos extraviados para hacer las estafas”, aseguró.

Además de la estafa, la familia se apropiaba de vehículos remarcados y en ese sentido el entrevistado contó que el padre de Dalma, Julio Rojas, tenía contactos con personas que remarcaban camiones. Estos le vendían los datos de los vehículos en estado irregular, entonces él denunciaba la placa y conseguía una medida cautelar para apropiarse.

Por último contó que los Rojas Rodas amenazaban de muerte a sus víctimas, pero que no le consta que hayan mandado asesinar a alguna. Lo que sí confirmó es que tanto madre como hija querían matarse. “La mayoría de los matones eran los propios policías, tengo muchos testigos. No usaban uniforme, iban a la casa (cuando él estaba viviendo solo con Dalma) con la placa en el pecho y vestidos de civiles”, dijo.

El sujeto adelantó que en los próximos días dará a conocer mayores datos a la ciudadanía a través de una colaboración periodística.