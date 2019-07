El abogado José Rodríguez González, asesor ad honorem de la Vicepresidencia, invocó al vicepresidente Hugo Velázquez e incluso al presidente Abdo Benítez para indicar al entonces titular de la ANDE, Pedro Ferreira, que se elimine -a favor de empresarios brasileños ligados a Jair Bolsonaro- el punto 6 del pacto secreto que iba a permitir que la ANDE comercialice su energía en Brasil. Sin embargo, el vice aseguró que no dio potestad al emisario para que lo invoque y que no estaba al tanto de la negociación, aunque sí confirmó que envió al grupo empresarial a la ANDE.

Una trama más profunda se descubre en torno al polémico pacto secreto firmado el 24 de mayo de este año entre las altas partes de Brasil y Paraguay para la concesión de energía de la Itaipú Binacional, ya que ayer el ingeniero Pedro Ferreira, extitular de ANDE, reveló que fue eliminado -sin su consentimiento- el único ítem favorable para el país, que permitía que la ANDE venda su energía al Brasil.

Si bien Pedro Ferreira no lo citó, ahora aparece el nombre del abogado José Rodríguez González, asesor ad honorem de la Vicepresidencia, como la persona que le envió un mensaje para informarle que la Presidencia pedía eliminar el punto 6, pero que luego Ferreira -según aseguró- el propio Mario Abdo le indicó que dejara en el documento si era bueno para el Paraguay. Llamativamente, tras dejarse de lado a los técnicos de la ANDE en la negociación con Brasil, fue eliminado ese apartado.

El trasfondo de esta maniobra implicaría al propio vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, porque al parecer envió a su emisario Rodríguez a la ANDE para hacer lobby a favor de un grupo empresarial brasileño interesado en vender la energía, de modo a que no sea el ente estatal el que realice la comercialización.

EMISARIO DESLIGA AL VICEPRESIDENTE

Consultado al respecto, el abogado Rodríguez confirmó a la radio 730 AM que el 23 de mayo (un día antes de la firma del pacto secreto en Brasil) envió el mensaje a Ferreira, invocando el nombre del Presidente y Vicepresidente de la República. “Fue una pequeña estrategia para llamar la atención a Pedro Ferreira”, dijo, reconociendo que realmente no actuó en representación de Hugo Velázquez.

Alegó que el propio Ferreira era quien le informaba sobre los datos secretos que se están negociando en el acta bilateral, no así Velázquez. “El vicepresidente no me dio información privilegiada, fue Pedro Ferreira fue quien me dijo”, lanzó.

El emisario sostuvo que comenzó a intermediar a favor del grupo empresarial brasileño, el cual siempre afirmó tener el apoyo del alto mando del Brasil, y señaló que el extitular de la ANDE incluso rubricó con su firma un documento donde expresaba que era de interés de la ANDE esta negociación.

Lo que dice el ítem 6 que fue eliminado.

VICEPRESIDENTE ALEGA QUE DESCONOCÍA ACTA

A su vez, el vicepresidente Velázquez aseguró también a la 1080 AM que no hubo tráfico de influencias de su parte, sino que de Pedro Ferreira al dar información privilegiada a su enviado. “Yo ni sabía que se estaba negociando algo. No tenía la más mínima idea que se estaba haciendo esto. Yo solo me limité a enviarles a estos empresarios a la ANDE porque estaban interesados en comercializar la energía”, indicó.

“Nosotros no necesitamos vender a otros países la energía, más bien a las empresas privadas. Solo hablé con Ferreira sobre la posibilidad de vender la energía al sector privado de la Argentina y Brasil, incluso ya hubo ofertas. Se quiere instalar que nosotros estuvimos realizando un negocio que afectaría al país, cuando históricamente el cuestionamiento era del por qué nosotros no podríamos vender la energía a otros países”, alegó.

Respecto a la actuación de su asesor, quien lo invocó para conseguir la eliminación del punto 6, Velázquez indicó que es un irresponsable y que por lo tanto tomará las medidas correspondientes. “Con todo este tratado se quiso posicionar nombrándome a mí”, puntualizó.