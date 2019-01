El 10 de enero del 2019 es una fecha que quedará grabada en la memoria de toda América Latina, pero sobre todo de Venezuela. Ese día, Nicolás Maduro asumió un nuevo periodo presidencial, pese a todos los cuestionamientos contra su gestión y los problemas que terminaron dejando al país sumido en una crisis humanitaria sin precedentes.

La asunción de quien fuera la mano derecha del fallecido Hugo Chávez ha sido cuestionada por varios referentes de la comunidad internacional, incluyendo a jefes de Estado, cancilleres, representantes de organizaciones de derechos humanos, etc., pero sobre todo por los propios venezolanos que, en su mayoría, ven este hecho con bastante indignación e impotencia.

Desde el diario HOY nos pusimos en contacto con cuatro venezolanos radicados en Paraguay que, debido a la difícil situación que se vive en el país caribeño, optaron por abandonar su país de origen para hacer de éste su nuevo hogar.

SHEILA KOPP

Llegó a nuestro país en octubre del 2017, por lo que ya le tocó cumplir más de un año de residencia en suelo guaraní.

Ella admitió que fue bastante difícil el tener que tomar la decisión de salir de su país, dejando atrás a toda su familia, aunque considerando las circunstancias no había más remedio que “huir valientemente” y venir para tratar de sacar adelante a sus hijos.

Respecto a Nicolás Maduro, considera que es “un hombre sin sentimientos, lleno de maldad que ni siquiera sabe lo que está haciendo y que está cegado por el poder”. Por ello, lamenta que deba volver a asumir las riendas de Venezuela por un nuevo periodo de 6 años.

Esta ciudadana venezolana celebró la decisión del presidente Mario Abdo Benítez de cortar relaciones diplomáticas con el régimen actual, al cual catalogó como “un gobierno arbitrario y asesino”. “Me parece que ha sido firme y está muy bien, no hay forma de diálogo con esta gente, ahí es libertad o es opresión”, añadió.

Destacó la recepción que tuvo su familia desde que llegó a Paraguay, sobre todo por el buen trato y la calidez humana de la gente, y dijo que haber llegado a nuestro país “fue una verdadera bendición”.

JHON CONTRERAS

De profesión paramédico, se vio obligado a abandonar Venezuela hace aproximadamente un año y medio debido a la difícil situación que le tocaba vivir.

Al llegar a Paraguay pudo conseguir un trabajo temporal como albañil en una marmolería, aunque luego de unos meses -cuando finalmente pudo obtener todos los documentos legales que necesitaba- logró ganarse un espacio como Técnico en Emergencias Médicas en una empresa privada.

Al referirse sobre Nicolás Maduro, aseguró que “es el causante de la peor crisis humanitaria y económica de su país” y consideró que su gobierno debe ser sacado de raíz, incluyendo a todas las autoridades y políticos que son afines a él.

Debido a todo lo que ocurrió en los últimos años, la nación ha sufrido un daño demasiado grande que -a su criterio- tardará mucho tiempo en ser reparado. “Para que Venezuela pueda ser nuevamente un país próspero necesita de una persona que aplique leyes duras, incluso antipopulares, en pro del país, pero eso tomaría como 20 años”, añadió.

Respecto al corte de relaciones diplomáticas anunciado por Abdo Benítez, sostuvo que dicha decisión fue “admirable” debido a que “fue el único presidente que tuvo los pantalones para decir que no apoya a Maduro, quien es el causante de la destrucción de Venezuela y la separación de miles de familias”.

“Tengo sentimientos encontrados. Por un lado, me siento feliz por poder salir con parte de mi familia, llegamos a este país donde la gente ha sido muy amable, recibimos apoyo de todo el mundo, no hay xenofobia. Por otro lado, aún tengo impotencia porque tengo a gente allá y no puedo traerlos, ellos siguen estando con problemas en Venezuela, los ayudo en lo que puedo pero no es suficiente”, expresó.

Independientemente a lo que ocurra en su país natal, reveló que piensa quedarse a vivir de manera definitiva en Paraguay porque “le gusta” y se siente bastante cómodo y tranquilo como uno más de nosotros.

GISIFREDO GUZMÁN

Actualmente se desempeña como presidente de la Asociación Civil de Venezolanos en Paraguay, una organización que aglutina a una gran parte de los venezolanos que han decidido asentarse en el país.

El mismo manifestó que Nicolás Maduro asumió un mandato de forma ilegal, con elecciones fraudulentas y apoyado por una Asamblea Nacional Constituyente que no respeta los artículos de la Constitución Nacional de Venezuela.

“Ellos (los integrantes del régimen) son los que mandan, no hay ninguna contraloría, la fiscalía no funciona, los tribunales están a favor de ellos, la única forma es seguir presionando por parte de los países hermanos que apoyan a los venezolanos”, afirmó.

A su criterio, el régimen liderado por Maduro no saldrá del gobierno por sí solo, más aún considerando las intenciones que tiene de perpetuarse en el poder, por ello considera que es vital el apoyo de la comunidad internacional en esta lucha.

De igual manera, señaló que la actuación que tuvo Paraguay en todo este asunto es totalmente válida y, a pesar de que podría afectar a ciertos trámites consulares y al apoyo para la radicación de sus compatriotas, es una decisión que debía tomarse necesariamente.

EMMANUEL RONDÓN

Es un joven estudiante de 18 años. Llegó con toda su familia en octubre del 2017, logrando fijar residencia en la ciudad de Capiatá.

Actualmente cursa la carrera de Periodismo en una universidad privada de nuestro país, aunque su sueño de siempre fue convertirse en un futbolista profesional, anhelo que trajo desde Venezuela hasta Paraguay.

Él considera que, debido a la crisis que se vive en su tierra natal y la negativa de Maduro a dejar la presidencia, es necesaria una intervención militar, idea que en su momento ya fue planteada por algunos referentes de la comunidad internacional pero sin éxito alguno.

Sobre este mismo punto, sostuvo que el mandatario venezolano no estará dispuesto a entregar el poder, por ello se debe recurrir a otras instancias para que finalmente la nación caribeña pueda ser libre y sea capaz de salir adelante otra vez.

“Maduro para mí no es presidente, el actual presidente interino es Juan Guaidó (titular de la Asamblea Nacional), él debería ser el que asuma el cargo de acuerdo a lo que establece la Constitución”, expresó al hablar sobre la asunción del jefe de Estado.

Tildó al líder del actual régimen venezolano como “un genocida” que con sus decisiones y mala administración fue capaz de hundir su nación en una crisis sin precedentes.

Pese al oscuro panorama que se vislumbra actualmente, se mostró optimista y esperanzado en que, tarde o temprano, la situación pueda cambiar y que en algún momento soplen nuevos vientos sobre Venezuela.