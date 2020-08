En charla con el canal GEN, la doctora altoparanaense Idalia Medina mencionó que en las últimas semanas notaron el aumento de los casos de Covid-19 positivos. Indicó que siempre temen que la situación se desborde aún más y que ya no den abasto a los reclamos de la ciudadanía. “El temor que siempre tenemos es que esto empeore y se tenga que elegir quién vive y quién no”, dijo.

La profesional sostuvo que hasta el momento no tuvieron que tomar esa decisión de quién ingresa o no a terapia y que todos los pacientes con COVID-19 de Alto Paraná accedieron dentro del departamento o fueron trasladados a Central para su ingreso a la UTI. Sin embargo, ayer los familiares de un fallecido por Covid denunciaron que no ingresó a dicha unidad por su avanzada edad.

Por otra parte fue consultada sobre cuál es su postura ante la posibilidad de reabrir el Puente de la Amistad. A lo cual respondió que en realidad nunca estuvo totalmente cerrado y que a eso se suman los puestos clandestinos.

“Yo encuentro la lógica para la reapertura, pero debemos sentarnos a analizar y tener respaldo del Gobierno para lograr un protocolo adecuado y evitar un contagio masivo. Cuando esté todo bien (en los índices epidemiológicos) se puede empezar a abrir gradualmente la frontera, pero con la situación actual todavía no”, remarcó.