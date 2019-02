El diputado colorado Walter Harms indicó a la 970 AM ya no hay nada que juzgar en la Cámara baja, por lo que el informe únicamente puede ser elevado a otros órganos jurisdiccionales, como la Fiscalía.

Sin embargo, sostuvo que de igual manera el oficialismo pretenderá destituir a la intendenta que ya fue apartada, con el único fin de golpear a la misma y su entorno.

“Por sentido común, ya no hay una destitución cuando se acepta la renuncia, no se puede destituir a una persona que no está en el cargo. Aunque por cuestiones política no se sabe lo que harán, espero que presenten argumentos para maquillar sus verdaderas intenciones”, afirmó.

“¿Cómo emoseta a quien ya renunció?”, preguntó durante la entrevista radial.

Mientras que Juan Villalba, viceministro de Asuntos Políticos, afirmó a Unicanal que el Ministerio del Interior culminó su intervención el sábado con la presentación del informe de Carolina Llanes.

“El caso de Ciudad del Este es un poco complejo, porque nunca se ha visto que durante el proceso de intervención, la intendenta suspendida presente una renuncia”, refirió.