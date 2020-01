Enrique López, hoy ex director de Empleo, realizó una convocatoria a través de su cuenta de Twitter, en donde invitaba a la gente a entrevistarse con él en la comuna de Fernando de la Mora, para ayudar en la búsqueda de empleos y derivar a los interesados a entrevistas laborales. El anuncio lo hizo aclarando que se encuentra de vacaciones.

El aviso también lo envió a los medios de comunicación, a los que aclaró que la actividad no era de carácter oficial y que simplemente era su aporte a los que necesitan trabajar. La actividad tuvo altísima convocatoria

Al respecto, el viceministro de Empleo, Daniel Sánchez, aseguró que al enterarse intentó comunicarse con López Arce , pero que no lograba dar con él ni con representantes de la Intendencia fernandina.

A esto se sumó que comenzaron a llamar empresarios, gerentes y otros supuestos interesados, por lo que al no saber nada, Sánchez decidió emitir un comunicado en su cuenta de Twitter y no así en la del Ministerio, para advertir que dicha actividad no era oficial, además de criticar y pedir que se deje de “vender espejitos”.

“La iniciativa pudo haber sido bien intencionada, pero si no se coordina bien puede ser contraproducente”, dijo Sánchez en entrevista con Universo 970 AM.

Cuestionó que ayer nadie sabía de las vacancias o de los perfiles que se ofrecía y que estas convocatoria no tienen el efecto deseado si no se organizan correctamente.

Luego de un extenso monólogo y ante el primer intento por hacerle una pregunta solamente interrumpió y se negó a escuchar.