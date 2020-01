En charla con la radio Monumental, el jefe comunal anunció que este lunes serán desvinculadas 100 personas que prestaban sus servicios en la parte administrativa y en la asesoría del municipio capitalino.

"No quiero decir ni utilizar ese término (planilleros). No pasan de dos años de antigüedad. Nos hemos tomado el tiempo para hacer esto de forma responsable. Me dijeron que se iban a manifestar, pero eso no cambiará mí decisión”, comentó.

El intendente señaló que los funcionarios pertenecen a diferentes partidos políticos y que la desvinculación de los mismos conllevará un ahorro al municipio de 1.500 millones de guaraníes.

“Aquí encontramos que la gente quiere el sueldo y no el trabajo”, lamentó la autoridad local.