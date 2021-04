El viceministro de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) Óscar Orué afirmó que el informe elaborado por el Centro de Análisis y Difusión de la Economía Paraguaya (CADEP) sobre presunta evasión impositiva en el rubro del tabaco fue hecho por personas incorrectas, que no tienen conocimiento de tributación.

“Hicieron un estudio sobre tributación personas que no tienen conocimientos sobre tributación. No es lo mismo pagar IVA o renta, que pagar impuesto selectivo al consumo, es una forma diferente de pago. Yo les conozco a las personas que hicieron ese estudio y ninguna es tributarista” afirmó el viceministro.

"Tomamos este estudio de manera seria y encontramos errores en datos. El único dato que pidió CADEP tiene que ver con la cantidad de impuestos que se pagó, ellos no nos preguntaron cuál es el precio promedio de la base imponible del cigarrillo, tampoco nos preguntaron cuantas cajetillas se declararon por año, lo único que nos preguntaron fue cuánto dinero se pagó en concepto de impuestos”

Orué señaló que ellos no están defendiendo al sector tabacalero: “nosotros analizamos el estudio porque la momento de afirmar que hay una evasión de US$ 400 millones golpea a la administración tributaria, porque parece que no estamos haciendo nuestro trabajo, lo que en verdad estamos defendiendo es el trabajo de la administración tributaria”.