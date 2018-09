Departamento de US$ 470.000 en zona vip: el 'nido' de Ulises, el diputado prófugo

El diputado Ulises Quintana (ANR), que ayer fue desaforado para ser investigado por la justicia por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, había dicho que no dispone de un caudal económico de relevancia y que ni siquiera tiene casa propia. Sin embargo, está atrincherado en el lujoso edificio de departamentos The Tower donde una unidad cuesta unos US$ 470.000.