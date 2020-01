“En 2019 se respondieron solicitudes en el área de salud de alta complejidad y elevado costo”, afirmó su titular Carmen Alonso a Paraguay TV, al momento de informar que el 60% de las asistencias fueron a pacientes que requerían materiales traumatológicos, como resultado de accidentes de tránsito. Así también se brindó asistencia a personas con requerimiento de estudios especializados, insumos cardiacos, materiales quirúrgicos, medicamentos generales y oncológicos, según detalló.

En la ocasión mencionó también que bajo la intención de llegar a todo el país, la DIBEN habilitó 4 filiales en los departamentos de Caaguazú, Guairá, Alto Paraná e Itapúa, evitando de esta forma que miles de recurrentes tengan que desplazarse hasta la capital.

Comentó que actualmente están en un proceso de adquisición por valor de 6.000 millones de guaraníes en materiales traumatológicos infantiles.

Con el afán de ser más eficientes en la prestación del servicio, la Directora de la DIBEN adelantó que están trabajando en la instalación de un software que permitirá que las personas a través de una aplicación móvil puedan dar seguimiento a sus solicitudes. “Cuando esté listo este sistema, nosotros le daremos su código de solicitud a los recurrentes, con el que podrán ingresar a la aplicación para monitorear el estado de sus expedientes” afirmó.

Agregó que este sistema permitirá también, dar una respuesta inmediata por parte de la institución a las personas, en caso de no poder contar con el insumo solicitado o no poder dar repuesta a su solicitud, de manera que la persona que está necesitando no pierda tiempo en trámites sin soluciones a sus pedidos de urgencia.

Articulación con otras instituciones

“Estamos en constante conversación con las autoridades del IPS y del Ministerio de Salud con el fin de articular mejor la atención y apoyarnos mutuamente para que las personas que necesitan de los insumos o ciertos medicamentos puedan encontrar respuesta en cualquiera de estas instituciones” refirió.

Cabe señalar que la mayor fuente de financiación de la DIBEN proviene de los impuestos recaudados por la CONAJZAR. El 70% del Presupuesto de la institución benéfica viene de los juegos de azar y el 30% restante es financiado por los recursos del Tesoro. En ese contexto Alonso mencionó que a través de la Dirección Administrativa están gestionando con los intendentes de las diferentes localidades del país que también recaudan por juegos de azar para que el 30% de esas recaudaciones vayan a la DIBEN, según lo establecido por la Ley.