Cinthia Escobar (22) llegó al motel Geminei de Encarnación el pasado 7 de junio para tomar la posta del turno noche, cuando encontró un faltante de 200.000 guaraníes en a caja.

Ante esta irregularidad, decidió comunicar el hecho a su jefa, hecho que irritó a su compañera Luz María Rojas, supuesta expresidaria.

“Ella se enojó y me pegó, dejé el expediente el viernes en la Comisaría 59, me fui a la Fiscalía pero me dijeron que no se pasó mi denuncia”, comentó Escobar al SNT y reclamó la falta de atención a su caso.

El momento quedó registrado en el circuito cerrado del motel, en donde se observa que la agresora arrastra a su víctima al suelo, le estira del cabello, mientras se observa a la patrona alejarse de la escena.

La víctima reclama la falta de seguimiento a su denuncia y también asegura que no recibió ninguna atención de parte de los empleadores.