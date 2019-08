Alta convocatoria tuvo la feria de empleos en la UNA, donde 7 empresas ofrecieron 100 vacancias. El llamativo error fue que muchos padres acudían con carpetas de sus hijos y rebotaban, ya que el CV lo hacen los propios organizadores mediante una entrevista personal a los candidatos y no a terceros.

El director del empleo, Enrique López Arce, confirmó a HOY Digital que cerca de 800 personas acudieron este viernes al Centro de Empleo UNA, para participar de la feria que anunciaba unos 100 puestos de trabajo por parte de siete empresas.

Además de la diferencia entre la cantidad de interesados y los lugares disponibles, el problema radicaba en que en muchos casos no eran los interesados los que acudían a la feria, sino un representante, padres, madres, tíos y hermanos con las carpetas en mano.

“Eso tiene que ver un poco con el preconcepto de que por el CV ya se tiene el empleo”, comentó López Arce en entrevista con nuestro diario.

Sobre este punto detalló que el currículum se elabora en el acto, mediante una entrevista personal, en la que el aspirante no solo informa sobre sus estudios realizados, sino también de sus habilidades, aptitudes y cualidades, que permiten direccionarlo hacia un determinado cargo, por lo que es imposible que otra persona responda por él.

López Arce reveló un dato muy importante para los que acuden a estas ferias: si no son llamados en un plazo de cinco días, significa que no obtuvieron ningún puesto. No obstante, la consigna es nunca quedarse esperando.

A finales de agosto se prevén otras ferias de empleo cuyos detalles serán anunciados con anticipación.

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares de la DGEEC (2018-2019), en el segundo semestre del año alrededor de 148.000 paraguayos se sumaron a la lista de desempleados y subempleados, llegando a cerca de 528.000 personas a nivel país.