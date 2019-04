Para el titular del Consejo de la Magistratura, no corresponde que el Senado rechace completamente y devuelva la terna elaborada para el reemplazo del exministro de la Corte Sindulfo Blanco.

Claudio Bacchetta, presidente del Consejo de la Magistratura, indicó que a su parecer los senadores no pueden rechazar la terna. “Yo tengo entendido que la única persona que puede vetar es el Poder Ejecutivo. Hasta hoy día no hay antecedentes de eso (que el Senado no acepte)”, lanzó.

En comunicación telefónica con la radio 780 AM, Bacchetta refirió que el 'trío' ya fue concluido y que feneció el plazo para hacer los reclamos a los candidatos. Ahora la decisión queda en manos de los integrantes de la Cámara Alta, agregó.

El titular del CM defendió el proceso de elaboración de la nómina en cuestión, al alegar que en su momento no contaban con ningún elemento en contra de los postulantes y que hoy están siendo cuestionados. “Esta es una situación externa al Consejo lastimosamente”, acotó.

En la terna para ocupar la vacancia dejada por Sindulfo Blanco están Alberto Martínez Simón, Rubén Darío Romero y Emilio Camacho. Se espera que mañana jueves se decida en el Congreso qué hacer con la misma.