El proyecto, que ya fue entregado al Congreso el 30 de agosto, contempla un monto superior a los 13.880 millones de dólares (80,2 billones de guaraníes), por encima de los 12.700 millones de dólares (73,5 billones de guaraníes) de 2018.

En declaraciones en la sede del Gobierno, López se mostró preocupado por “algunas ampliaciones presupuestarias que se están dando sin participación de Hacienda” y advirtió de que esas decisiones podrían “complicar el escenario”.

Asimismo, el ministro descartó que su cartera esté planteando una reforma tributaria y aseguró que solo están trabajando en un “proceso de simplificación”.

“La comisión tributaria no sugiere aumentos de impuestos, es una discusión que todavía no vamos a tener porque no esta sobre la mesa”, indicó López.

También se refirió al estado actual de la economía del país, que dijo que está “bien, dentro de lo que se puede”, y se mostró cauteloso con la situación económica de los países vecinos.

“Tenemos un vecindario que genera incertidumbre y hay que prepararse para eventuales nubarrones que puedan venir de afuera. Argentina y Brasil están complicaditos”, manifestó el ministro.

Hacienda teme que esa inestabilidad de la región tenga “un impacto un poco negativo en tributación”, según dijo el ministro.

En ese sentido, agregó que el departamento de Aduanas se está esforzando por recaudar más y que también esperan mayores ingresos tributarios consecuencia de la lucha contra la informalidad.

Al margen de las turbulencias económicas, el titular de Hacienda abogó por continuar protegiendo la Ley de Responsabilidad Fiscal (LRF), que establece que el déficit fiscal anual de la Administración Central no superará el 1,5 % del PIB estimado para ese año fiscal.