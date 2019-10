El jueves, el conductor Alberto González acababa de salir de su parada para hacer su habitual trayecto a bordo de una de las unidades de la Línea 6. En ese momento no alzó a un hombre que estaba con su pequeña hija menor de edad. Según el chofer, porque no estaban en la parada.

Este sujeto silbó al chofer para que detuviera la marcha, pero sin éxito. Recién luego de varios metros, el chofer estacionó para alzar a unos pasajeros, por lo que el hombre aprovechó para subir con su hija al bus.

Le arrojaron agua caliente por la cara a un chófer de transporte público .



En el interior del ómnibus, el padre cuestionó al conductor que no era la primera vez que supuestamente no lo dejaba abordar. En medio de los empujones, el ofuscado ciudadano le advirtió que iba a derramar agua caliente, a lo que el conductor le respondía: “tenés que hacer nomás ya”.

El agresor optó por descender de vuelta del bus. Cuando bajó a su hija en la calle, nuevamente el hombre subió a la unidad para amenazar al chofer con un cuchillo que tenía en su mochila, pero afortunadamente lo detuvieron otros dos pasajeros. Tras finalmente descender del rodado, este sujeto tiró su guampa y el termo, mojando con el agua caliente al trabajador.

“Es la primera vez que pasa esto, hace 16 años que conduzco un ómnibus. Nosotros no sabemos con qué te vas a topetar, y por primera vez que me pasa. Sin mediar palabra me pegó y luego me tira la guampa y luego su termo”, dijo a Canal 9 Alberto González, quien aseguró que el agresor no estaba en la parada y que por eso no lo subió.

Además de la violenta agresión, causó mucha preocupación que una niña que tendría cinco años haya sido testigo de la actitud de su padre.

DESCONOCEN MOTIVO

Teófilo Morales, gerente de la Línea 6, indicó a radio UNO 650 AM que todavía desconocen cuál fue el motivo que ofuscó al pasajero, porque cuando subió inmediatamente empezó a enfrentar al chofer.

“Le ocasionó quemaduras por suerte no muy graves. Ahora nuestro trabajador está con un reposo de 20 días. Tiene quemaduras en el pecho y las piernas”, detalló el responsable de la empresa transportista.